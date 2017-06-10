Мужчина открыл стрельбу в подмосковном поселке: есть погибший и раненые

Один человек погиб и трое получили ранения в результате стрельбы, которую открыл мужчина в поселке Кратово Раменского района Подмосковья.
Как сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник, мужчина забаррикадировался в частном доме в Подмосковье и открыл огонь по людям. По предварительным данным, он находится в неадекватном состоянии.
Изначально сообщалось, что стрелок ранил мужчину и женщину, а также поджег соседний дом. Позднее появилась информация, что количество раненых возросло до трех, еще один человек скончался. Между тем СУ СК по Московской области сообщает о двоих раненых. В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что, предположительно, в результате ЧП могут быть еще пострадавшие, возможно, есть жертвы.
По словам источника, в настоящий момент сотрудники правоохранительных органов продолжают штурм дома. Место происшествия оцеплено, вызван ОМОН.
Изначально сообщалось, что стрелок ранил мужчину и женщину, а также поджег соседний дом. Позднее появилась информация, что количество раненых возросло до трех, еще один человек скончался. Между тем СУ СК по Московской области сообщает о двоих раненых. В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что, предположительно, в результате ЧП могут быть еще пострадавшие, возможно, есть жертвы.
По словам источника, в настоящий момент сотрудники правоохранительных органов продолжают штурм дома. Место происшествия оцеплено, вызван ОМОН.
Комментарии