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  • 10.06, 19:52

    Мужчина открыл стрельбу в подмосковном поселке: есть погибший и раненые

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    Мужчина открыл стрельбу в подмосковном поселке: есть погибший и раненые

    Мужчина открыл стрельбу в подмосковном поселке: есть погибший и раненые

    Один человек погиб и трое получили ранения в результате стрельбы, которую открыл мужчина в поселке Кратово Раменского района Подмосковья.

    Как сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник, мужчина забаррикадировался в частном доме в Подмосковье и открыл огонь по людям. По предварительным данным, он находится в неадекватном состоянии.

    Изначально сообщалось, что стрелок ранил мужчину и женщину, а также поджег соседний дом. Позднее появилась информация, что количество раненых возросло до трех, еще один человек скончался. Между тем СУ СК по Московской области сообщает о двоих раненых. В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что, предположительно, в результате ЧП могут быть еще пострадавшие, возможно, есть жертвы.

    По словам источника, в настоящий момент сотрудники правоохранительных органов продолжают штурм дома. Место происшествия оцеплено, вызван ОМОН.

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