Подозреваемый в стрельбе в Подмосковье ликвидирован

Мужчина, устроивший стрельбу в подмосковном поселке Кратово, ликвидирован.
Из сообщения МВД РФ: «Злоумышленника удалось обнаружить в ходе совместных слаженных действий сотрудников МВД России и Росгвардии. При задержании он оказал активное сопротивление и был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов».
Напомним, в субботу вечером житель поселка Кратово с территории своего дома устроил стрельбу по людям. Погибли четыре человека, двое получили ранения.
Соседи рассказали, что преступник не конфликтовал с местными жителями, вел замкнутый образ жизни. По некоторым данным, он страдал психическим заболеванием.
Напомним, в субботу вечером житель поселка Кратово с территории своего дома устроил стрельбу по людям. Погибли четыре человека, двое получили ранения.
Соседи рассказали, что преступник не конфликтовал с местными жителями, вел замкнутый образ жизни. По некоторым данным, он страдал психическим заболеванием.
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