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  • 11.06, 00:24

    Подозреваемый в стрельбе в Подмосковье ликвидирован

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    • Фото РИА Новости, Максим Блинов
    Подозреваемый в стрельбе в Подмосковье ликвидирован

    Подозреваемый в стрельбе в Подмосковье ликвидирован

    Подозреваемый в стрельбе в Подмосковье ликвидирован
  • Фото РИА Новости, Максим Блинов

    • Мужчина, устроивший стрельбу в подмосковном поселке Кратово, ликвидирован.

    Из сообщения МВД РФ: «Злоумышленника удалось обнаружить в ходе совместных слаженных действий сотрудников МВД России и Росгвардии. При задержании он оказал активное сопротивление и был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов».

    Напомним, в субботу вечером житель поселка Кратово с территории своего дома устроил стрельбу по людям. Погибли четыре человека, двое получили ранения.

    В ходе штурма дом преступника сгорел, а сам подозреваемый сумел скрыться. Однако вскоре его обнаружили и блокировали.

    Соседи рассказали, что преступник не конфликтовал с местными жителями, вел замкнутый образ жизни. По некоторым данным, он страдал психическим заболеванием.

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