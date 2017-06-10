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  • 11.06, 00:24
    Двое раненных при стрельбе в Подмосковье госпитализированы. Московская область, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Двое раненных при стрельбе в Подмосковье госпитализированы

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    • Фото РИА Новости, Максим Блинов
    Двое раненных при стрельбе в Подмосковье госпитализированы

    Двое раненных при стрельбе в Подмосковье госпитализированы

    Двое раненных при стрельбе в Подмосковье госпитализированы
    • Фото РИА Новости, Максим Блинов

      • Два человека, пострадавшие во время стрельбы в поселке Кратово Раменского района Московской области, госпитализированы в больницы Раменского и Жуковского.

      Как сообщает ТАСС, среди четырех жертв жителя Подмосковья оказались двое его соседей. Еще двое человек получили ранения и госпитализированы в Раменскую центральную районную больницу и в городскую клиническую больницу Жуковского.

      Напомним, в ходе операции по задержанию преступника ранение получил сотрудник ОМОНа.

      По данным РИА Новости, дом подозреваемого в стрельбе полностью сгорел. Во время штурма у него загорелась крыша.

      Дороги и улицы в месте проведения спецоперации по задержанию преступника полностью перекрыты как для автомобилей, так и для пешеходов.

      Вечером в субботу житель поселка Кратово с территории своего дома устроил стрельбу по людям. Мужчине удалось сбежать с места преступления, он обнаружен и блокирован.

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