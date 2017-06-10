Двое раненных при стрельбе в Подмосковье госпитализированы

Два человека, пострадавшие во время стрельбы в поселке Кратово Раменского района Московской области, госпитализированы в больницы Раменского и Жуковского.
Как сообщает ТАСС, среди четырех жертв жителя Подмосковья оказались двое его соседей. Еще двое человек получили ранения и госпитализированы в Раменскую центральную районную больницу и в городскую клиническую больницу Жуковского.
Напомним, в ходе операции по задержанию преступника ранение получил сотрудник ОМОНа.
По данным РИА Новости, дом подозреваемого в стрельбе полностью сгорел. Во время штурма у него загорелась крыша.
Дороги и улицы в месте проведения спецоперации по задержанию преступника полностью перекрыты как для автомобилей, так и для пешеходов.
Вечером в субботу житель поселка Кратово с территории своего дома устроил стрельбу по людям. Мужчине удалось сбежать с места преступления, он обнаружен и блокирован.
Напомним, в ходе операции по задержанию преступника ранение получил сотрудник ОМОНа.
По данным РИА Новости, дом подозреваемого в стрельбе полностью сгорел. Во время штурма у него загорелась крыша.
Дороги и улицы в месте проведения спецоперации по задержанию преступника полностью перекрыты как для автомобилей, так и для пешеходов.
Вечером в субботу житель поселка Кратово с территории своего дома устроил стрельбу по людям. Мужчине удалось сбежать с места преступления, он обнаружен и блокирован.
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