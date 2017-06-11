«Счастье». Концерт Алексея Чумакова
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  • 11.06, 01:56

    Устроивший стрельбу в Подмосковье мужчина наблюдался у психиатров

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    Устроивший стрельбу в Подмосковье мужчина наблюдался у психиатров

    Устроивший стрельбу в Подмосковье мужчина наблюдался у психиатров

    Устроивший стрельбу в Подмосковье мужчина наблюдался у психиатров
  • Фото: twitter.com

    • Житель поселка Кратово Игорь Зенков, застреливший четырех человек, страдал психиатрическим заболеванием и наблюдался у специалистов.

    Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в экстренных службах.

    Источник: «Мужчина страдал психическим расстройством, во время обострений становился буйным и неоднократно затевал конфликты с соседями».

    Во время обострений Зенкову требовалась помощь специалистов, он наблюдался у врачей. Ему было запрещено употреблять алкоголь, но запрета он не придерживался, рассказал источник. Как рассказали ранее соседи, Зенков был нелюдимым и вел себя неадекватно.

    Напомним, накануне вечером житель поселка Кратово Раменского района застрелил четырех человек и скрылся с места преступления. Полицейские и росгвардейцы блокировали его недалеко от места ЧП, преступник оказал ожесточенное сопротивление: отстреливался и бросал в силовиков гранаты. В результате подозреваемый был ликвидирован.

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