Устроивший стрельбу в Подмосковье мужчина наблюдался у психиатров

Житель поселка Кратово Игорь Зенков, застреливший четырех человек, страдал психиатрическим заболеванием и наблюдался у специалистов.
Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в экстренных службах.
Источник: «Мужчина страдал психическим расстройством, во время обострений становился буйным и неоднократно затевал конфликты с соседями».
Во время обострений Зенкову требовалась помощь специалистов, он наблюдался у врачей. Ему было запрещено употреблять алкоголь, но запрета он не придерживался, рассказал источник. Как рассказали ранее соседи, Зенков был нелюдимым и вел себя неадекватно.
отстреливался и бросал в силовиков гранаты. В результате подозреваемый был ликвидирован.
Источник: «Мужчина страдал психическим расстройством, во время обострений становился буйным и неоднократно затевал конфликты с соседями».
Во время обострений Зенкову требовалась помощь специалистов, он наблюдался у врачей. Ему было запрещено употреблять алкоголь, но запрета он не придерживался, рассказал источник. Как рассказали ранее соседи, Зенков был нелюдимым и вел себя неадекватно.
отстреливался и бросал в силовиков гранаты. В результате подозреваемый был ликвидирован.
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