Стрельба в Кратове: преступник использовал оружие и гранаты времен ВОВ

По предварительным данным, Игорь Зенков, застреливший четырех человек в Подмосковье, использовал оружие времен Великой отечественной войны, которое выкопал в лесу.
Оружие 60-летней давности Зенков модифицировал, официально не регистрируя. Также он использовал гранаты того же периода, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Источник: «Оружие, которое он использовал, не было зарегистрировано в Росгвардии. Он нелегально выкапывал образцы вооружения времен Великой Отечественной войны в подмосковном лесу, а затем модифицировал».
отстреливался от правоохранителей и бросал в них гранаты. Соседи Зенкова рассказывали, что он был черным копателем — так называют людей, которые нелегально выкапывают предметы старины.
Накануне вечером житель поселка Кратово Раменского района открыл из своего дома огонь по прохожим. В результате погибли четыре человека, двое пострадали. Также в ходе операции по задержанию мужчины ранения получили четверо силовиков. Зенков оказал активное сопротивление, его ликвидировали.
Источник: «Оружие, которое он использовал, не было зарегистрировано в Росгвардии. Он нелегально выкапывал образцы вооружения времен Великой Отечественной войны в подмосковном лесу, а затем модифицировал».
отстреливался от правоохранителей и бросал в них гранаты. Соседи Зенкова рассказывали, что он был черным копателем — так называют людей, которые нелегально выкапывают предметы старины.
Накануне вечером житель поселка Кратово Раменского района открыл из своего дома огонь по прохожим. В результате погибли четыре человека, двое пострадали. Также в ходе операции по задержанию мужчины ранения получили четверо силовиков. Зенков оказал активное сопротивление, его ликвидировали.
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