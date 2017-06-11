«Счастье». Концерт Алексея Чумакова
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«Счастье». Концерт Алексея Чумакова
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  • 11.06, 03:26

    Стрельба в Кратове: преступник использовал оружие и гранаты времен ВОВ

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    • Фото РИА Новости, Максим Блинов
    Стрельба в Кратове: преступник использовал оружие и гранаты времен ВОВ

    Стрельба в Кратове: преступник использовал оружие и гранаты времен ВОВ

    Стрельба в Кратове: преступник использовал оружие и гранаты времен ВОВ
  • Фото РИА Новости, Максим Блинов

    • По предварительным данным, Игорь Зенков, застреливший четырех человек в Подмосковье, использовал оружие времен Великой отечественной войны, которое выкопал в лесу.

    Оружие 60-летней давности Зенков модифицировал, официально не регистрируя. Также он использовал гранаты того же периода, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

    Источник: «Оружие, которое он использовал, не было зарегистрировано в Росгвардии. Он нелегально выкапывал образцы вооружения времен Великой Отечественной войны в подмосковном лесу, а затем модифицировал».

    Ранее глава МВД Владимир Колокольцев рассказал, что мужчина несколько часов отстреливался от правоохранителей и бросал в них гранаты. Соседи Зенкова рассказывали, что он был черным копателем — так называют людей, которые нелегально выкапывают предметы старины.

    Накануне вечером житель поселка Кратово Раменского района открыл из своего дома огонь по прохожим. В результате погибли четыре человека, двое пострадали. Также в ходе операции по задержанию мужчины ранения получили четверо силовиков. Зенков оказал активное сопротивление, его ликвидировали.

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