На месте стрельбы в подмосковном поселке работают криминалисты

Криминалисты и следователи приступили к осмотру места преступления в подмосковном поселке Кратово, где местный житель устроил стрельбу по людям.
Из сообщения СК РФ: «В настоящее время следователи и криминалисты приступили к осмотру места происшествия, возле домовладения были обнаружены тела еще трех человек. Количество пострадавших будет уточняться».
Операция по задержанию стрелка продолжается. Местонахождение преступника известно, принимаются меры по его обезвреживанию, сообщает МВД РФ. На место стрельбы в поселок Кратово прибыл глава ведомства Владимир Колокольцев.
По некоторым данным, стрелок не конфликтовал с соседями, судимостей у него не было. Соседи рассказали ТАСС, что преступник ранее работал в структуре МЧС, был черным копателем и жил замкнуто; вел себя адекватно, хотя когда-то лежал в психиатрической больнице.
Напомним, 49-летний Зенков открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома в поселке Кратово Раменского района. По последним данным, в результате погибли четыре человека.
Операция по задержанию стрелка продолжается. Местонахождение преступника известно, принимаются меры по его обезвреживанию, сообщает МВД РФ. На место стрельбы в поселок Кратово прибыл глава ведомства Владимир Колокольцев.
По некоторым данным, стрелок не конфликтовал с соседями, судимостей у него не было. Соседи рассказали ТАСС, что преступник ранее работал в структуре МЧС, был черным копателем и жил замкнуто; вел себя адекватно, хотя когда-то лежал в психиатрической больнице.
Напомним, 49-летний Зенков открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома в поселке Кратово Раменского района. По последним данным, в результате погибли четыре человека.
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