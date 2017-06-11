Преступник из Кратова стрелял из незарегистрированного оружия

Оружие мужчины, застрелившего четырех человек в Подмосковье, не было официально зарегистрировано в базах Росгвардии.
Об этом ТАСС сообщил близкий к следствию источник. По его словам, на Игоря Зенкова не было зарегистрировано ни одной единицы оружия.
В результате стрельбы, которую Зенков устроил накануне вечером по прохожим, погибли четыре человека, двое находятся в больнице. Во время спецоперации по задержанию, в ходе которой преступник отстреливался и бросал гранаты, пострадали четверо силовиков.
В результате стрельбы, которую Зенков устроил накануне вечером по прохожим, погибли четыре человека, двое находятся в больнице. Во время спецоперации по задержанию, в ходе которой преступник отстреливался и бросал гранаты, пострадали четверо силовиков.
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