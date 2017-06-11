«Счастье». Концерт Алексея Чумакова
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  • 11.06, 03:26

    Преступник из Кратова стрелял из незарегистрированного оружия

    1 комментарий
    • Фото РИА Новости, Максим Блинов
    Преступник из Кратова стрелял из незарегистрированного оружия

    Преступник из Кратова стрелял из незарегистрированного оружия

    Преступник из Кратова стрелял из незарегистрированного оружия
  • Фото РИА Новости, Максим Блинов

    • Оружие мужчины, застрелившего четырех человек в Подмосковье, не было официально зарегистрировано в базах Росгвардии.

    Об этом ТАСС сообщил близкий к следствию источник. По его словам, на Игоря Зенкова не было зарегистрировано ни одной единицы оружия.

    В результате стрельбы, которую Зенков устроил накануне вечером по прохожим, погибли четыре человека, двое находятся в больнице. Во время спецоперации по задержанию, в ходе которой преступник отстреливался и бросал гранаты, пострадали четверо силовиков.

    Спецоперация в Кратове продолжалась 7 часов. Преступника в итоге ликвидировали. Возбуждено уголовное дело.

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