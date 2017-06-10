Бойня под Тверью: как оружие попадает в руки неуравновешенных психопатов

Приехавшие на место бойни в Тверской области, где были убиты девять человек, журналисты и сотрудники полиции, описывали случившееся одинаковыми словами — «это просто
какой-то ад».
Каждый день в репортажах с места событий и откровениях очевидцев появлялись все новые и новые подробности этой ужасающей бойни. И теперь уже самые обычные люди в социальных сетях, в блогах и в комментариях под статьями заглавными буквами писали все те же слова — «это просто какой-то ад». В начале третьего ночи пьяный дачник с «Сайгой» ворвался на участок соседей. Методично и хладнокровно он восемь раз спустил курок полуавтоматического карабина. Затем перезарядил магазин и снова нажал спуск.
Для убийцы все происходило, как в компьютерной игре или в тире. Только вместо мишеней в конвульсиях, корчась от боли, на землю падали люди. Первым погиб 34-летний Владислав Савельев, который во время совместной выпивки посмел усомниться, что его сосед, электрик Сергей Егоров, когда-то служил в ВДВ. Безжалостный убийца ходил по участку и убивал всех — мужчин, женщин, стариков. И никакие крики, никакие мольбы о пощаде никому в ту ночь не помогли остаться в живых.
После первого шока и оцепенения выяснилось, что причиной кровавой драмы оказалась обычная бытовая ссора, что убийца никак не связан с криминальным миром, что оружие он, как законопослушный гражданин, законно купил в обычном охотничьем магазине. Тогда на первый план вышел вопрос, на который уже много лет безуспешно ищут и не могут найти верный ответ: сколько жизней удалось бы спасти, если бы смертельное оружие просто не могло попасть в руки таких психопатов и если бы его продажа попросту была бы запрещена?
Все доводы за и против изучили репортеры программы «Центральное телевидение». Подробнее — в видеоматериале.
Для убийцы все происходило, как в компьютерной игре или в тире. Только вместо мишеней в конвульсиях, корчась от боли, на землю падали люди. Первым погиб 34-летний Владислав Савельев, который во время совместной выпивки посмел усомниться, что его сосед, электрик Сергей Егоров, когда-то служил в ВДВ. Безжалостный убийца ходил по участку и убивал всех — мужчин, женщин, стариков. И никакие крики, никакие мольбы о пощаде никому в ту ночь не помогли остаться в живых.
После первого шока и оцепенения выяснилось, что причиной кровавой драмы оказалась обычная бытовая ссора, что убийца никак не связан с криминальным миром, что оружие он, как законопослушный гражданин, законно купил в обычном охотничьем магазине. Тогда на первый план вышел вопрос, на который уже много лет безуспешно ищут и не могут найти верный ответ: сколько жизней удалось бы спасти, если бы смертельное оружие просто не могло попасть в руки таких психопатов и если бы его продажа попросту была бы запрещена?
Все доводы за и против изучили репортеры программы «Центральное телевидение». Подробнее — в видеоматериале.
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