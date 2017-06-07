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  • 07.06, 16:11

    Электрику предъявили обвинение в убийстве девяти человек под Тверью

    3 комментария
    Электрику предъявили обвинение в убийстве девяти человек под Тверью

    Электрику предъявили обвинение в убийстве девяти человек под Тверью

    Электрику предъявили обвинение в убийстве девяти человек под Тверью

    Следственный комитет предъявил обвинение в убийстве девяти человек 45-летнему жителю Москвы Сергею Егорову, который в минувшее воскресенье устроил кровавую бойню в тверском поселке.

    Массовый расстрел произошел в минувшее воскресенье в поселке Редкино Конаковского района Тверской области. Как установили следователи, Сергей Егоров распивал спиртное в компании дачников, когда между мужчинами произошел словесный конфликт. После этого у Егорова, как отмечается в сообщении СК, «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений возник умысел на убийство». Он ушел и вскоре вернулся с охотничьим карабином «Сайга», из которого расстрелял девять человек.

    Ранее стало известно о событиях, предшествующих массовому расстрелу. Оказалось, что во время застолья, на которое электрика пригласили в благодарность за ремонт проводки, гости стали подшучивать над ним. Егоров якобы начал говорить, что он служил в ВДВ, а в ответ услышал насмешки о том, что он мало похож на десантника. Электрика это задело за живое. Сообщалось, что перед расстрелом он заставлял некоторых из своих будущих жертв рыть себе могилу руками. Смерти смогла избежать только одна девушка, которая успела спрятаться под столом.

    Светлана Петренко, Следственный комитет РФ: «Вина Егорова уже подтверждается закрепленными на данном этапе доказательствами: показаниями самого обвиняемого, в том числе полученными в ходе проверки показаний на месте, показаниями очевидца и ряда свидетелей, результатами осмотра места происшествия, а также заключениями судебно-медицинских, баллистических экспертиз и иных экспертиз».

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