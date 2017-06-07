Электрику предъявили обвинение в убийстве девяти человек под Тверью

Следственный комитет предъявил обвинение в убийстве девяти человек
45-летнему жителю Москвы Сергею Егорову, который в минувшее воскресенье устроил кровавую бойню в тверском поселке.
Массовый расстрел произошел в минувшее воскресенье в поселке Редкино Конаковского района Тверской области. Как установили следователи, Сергей Егоров распивал спиртное в компании дачников, когда между мужчинами произошел словесный конфликт. После этого у Егорова, как отмечается в сообщении СК, «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений возник умысел на убийство». Он ушел и вскоре вернулся с охотничьим карабином «Сайга», из которого расстрелял девять человек.
Смерти смогла избежать только одна девушка, которая успела спрятаться под столом.
Смерти смогла избежать только одна девушка, которая успела спрятаться под столом.
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