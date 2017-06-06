Рассказ выжившей в бойне под Тверью шокировал даже бывалых следователей

Главной российской новостью остается кровавая бойня в садовом товариществе под Тверью. Суд арестовал на 2 месяца и назначил психиатрическую экспертизу
45-летнему электрику из Москвы Сергею Егорову, жертвами которого стали 9 человек. Он расстрелял их хладнокровно, в упор, не пощадив даже 90-летнюю женщину.
Конечно, убийства, к сожалению, в криминальных сводках проходят ежедневно, но таких чудовищных массовых расстрелов не было давно, пожалуй, со времен Кущёвки и расправы над семьей полковника полиции Александра Гошта под Сызранью. Там тоже зверские убийства, множество жертв, среди которых беспомощные старики и дети, но тогда орудовали опытные убийцы с корыстными целями. А здесь поражает сама причина кровавой драмы.
Вячеслав Савельев с гражданской женой Мариной, Иван Загорнян и Людмила Высоцкая, а также остальные жертвы простого электрика погибли всего лишь из-за его обиды.
Марина — единственная выжившая в страшной бойне. Ее спасение иначе как чудом не назовешь — девушка спряталась под одеялом, и убийца ее просто-напросто не заметил, хотя дважды заходил в комнату. Ее показания даже бывалых следователей заставили вздрогнуть.
Подробности — в материале «Итогов дня».
Вячеслав Савельев с гражданской женой Мариной, Иван Загорнян и Людмила Высоцкая, а также остальные жертвы простого электрика погибли всего лишь из-за его обиды.
Марина — единственная выжившая в страшной бойне. Ее спасение иначе как чудом не назовешь — девушка спряталась под одеялом, и убийца ее просто-напросто не заметил, хотя дважды заходил в комнату. Ее показания даже бывалых следователей заставили вздрогнуть.
Подробности — в материале «Итогов дня».
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