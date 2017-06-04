«Хрипели все»: выжившая девушка рассказала о бойне под Тверью

В дачном поселке в Тверской области произошло массовое убийство — мужчина застрелил девять человек.
Преступление произошло в дачном поселке под Тверью. По версии следствия, людей расстрелял житель Москвы, работавший там электриком. Конфликт разгорелся во время ночного застолья. После ссоры мужчина ушел домой, но затем вернулся с охотничьим ружьем и открыл огонь по обидчикам и свидетелям.
Массовое убийство было совершено в результате бытового конфликта. На момент преступления в доме находились 10 человек. Одной 21-летней девушке удалось спрятаться от подозреваемого и вызвать сотрудников правоохранительных органов, которые и задержали подозреваемого мужчину 1972 года рождения.
Как потом рассказала сама свидетельница, ей удалось спастись, спрятавшись под одеялом. Убийца не заметил девушку, хотя дважды обошел дом.
Свидетельница: «Пришел какой-то ненормальный, просто всех расстрелял. Я видела, я слышала, когда он трупы перетаскивал. Я видела, как он добивал, слышала, как хрипели все».
В Следственном комитете сообщили, что девушка получает психологическую помощь, с ней работают специалисты. Тем временем подозреваемого в массовом убийстве допрашивают.
Сейчас уже точно известно, что задержанный был пьян. Причиной агрессии стали шутки о том, что он не служил в армии.
Массовое убийство было совершено в результате бытового конфликта. На момент преступления в доме находились 10 человек. Одной 21-летней девушке удалось спрятаться от подозреваемого и вызвать сотрудников правоохранительных органов, которые и задержали подозреваемого мужчину 1972 года рождения.
Как потом рассказала сама свидетельница, ей удалось спастись, спрятавшись под одеялом. Убийца не заметил девушку, хотя дважды обошел дом.
Свидетельница: «Пришел какой-то ненормальный, просто всех расстрелял. Я видела, я слышала, когда он трупы перетаскивал. Я видела, как он добивал, слышала, как хрипели все».
В Следственном комитете сообщили, что девушка получает психологическую помощь, с ней работают специалисты. Тем временем подозреваемого в массовом убийстве допрашивают.
Сейчас уже точно известно, что задержанный был пьян. Причиной агрессии стали шутки о том, что он не служил в армии.
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