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  • 04.06, 20:26
    «Хрипели все»: выжившая девушка рассказала о бойне под Тверью. жестокость, расследование, стрельба, Тверская область, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Хрипели все»: выжившая девушка рассказала о бойне под Тверью

    14 комментариев
    «Хрипели все»: выжившая девушка рассказала о бойне под Тверью

    «Хрипели все»: выжившая девушка рассказала о бойне под Тверью

    «Хрипели все»: выжившая девушка рассказала о бойне под Тверью

      В дачном поселке в Тверской области произошло массовое убийство — мужчина застрелил девять человек.

      Преступление произошло в дачном поселке под Тверью. По версии следствия, людей расстрелял житель Москвы, работавший там электриком. Конфликт разгорелся во время ночного застолья. После ссоры мужчина ушел домой, но затем вернулся с охотничьим ружьем и открыл огонь по обидчикам и свидетелям.

      Массовое убийство было совершено в результате бытового конфликта. На момент преступления в доме находились 10 человек. Одной 21-летней девушке удалось спрятаться от подозреваемого и вызвать сотрудников правоохранительных органов, которые и задержали подозреваемого мужчину 1972 года рождения.

      Как потом рассказала сама свидетельница, ей удалось спастись, спрятавшись под одеялом. Убийца не заметил девушку, хотя дважды обошел дом.

      Свидетельница: «Пришел какой-то ненормальный, просто всех расстрелял. Я видела, я слышала, когда он трупы перетаскивал. Я видела, как он добивал, слышала, как хрипели все».

      В Следственном комитете сообщили, что девушка получает психологическую помощь, с ней работают специалисты. Тем временем подозреваемого в массовом убийстве допрашивают.

      Сейчас уже точно известно, что задержанный был пьян. Причиной агрессии стали шутки о том, что он не служил в армии.

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