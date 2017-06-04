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  • 04.06, 16:12

    Росгвардия после бойни под Тверью проверит владеющих оружием дачников

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    Росгвардия после бойни под Тверью проверит владеющих оружием дачников

    Росгвардия после бойни под Тверью проверит владеющих оружием дачников

    Подозреваемый в убийстве девяти человек под Тверью владел оружием на законных основаниях, однако допустил нарушения при его хранении. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

    Из сообщения пресс-службы: «Установлено, что подозреваемый является законным владельцем огнестрельного оружия, однако хранил его на своем дачном участке с нарушением требований, установленных российским законодательством».

    По словам собеседника агентства, ведомство проведет проверку в отношении тех владельцев оружия, которые выезжают летом на дачу. Отмечается, что часто оружие у них хранится с нарушением законодательства и может использоваться в преступных целях.

    Из сообщения пресс-службы: «В настоящее время организован комплекс профилактических мероприятий, направленных на работу именно с такими владельцами оружия».

    Минувшей ночью на территории садоводческого товариществе «50 лет Октября» в поселке Редкино Конаковского района Тверской области пьяный мужчина убил девять человек из охотничьего ружья. Как оказалось, убийцей является 45-летний житель Москвы. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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