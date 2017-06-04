Восьмерых дачников в Тверской области расстрелял электрик

Восемь человек в садоводческом товариществе «50 лет Октября» в Тверской области, по предварительным данным, застрелил электрик.
Источники в правоохранительных органах рассказали, что мужчина «пришел на собрание и начал стрельбу». По другой версии, «приглашенный для помощи сосед-электрик не поделил что-то с хозяевами, принес ружье и расстрелял людей».
При этом ТАСС в пресс-службе управления МВД по Тверской области сообщили, что убийца — ранее не судимый житель Москвы, который в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. Сообщается, что стрелял он из гладкоствольного карабина.
Убиты две женщины и шестеро мужчин. Стрелок задержан. Расследование уголовного дела поручено главному следственному управлению СК РФ.
При этом ТАСС в пресс-службе управления МВД по Тверской области сообщили, что убийца — ранее не судимый житель Москвы, который в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. Сообщается, что стрелял он из гладкоствольного карабина.
Убиты две женщины и шестеро мужчин. Стрелок задержан. Расследование уголовного дела поручено главному следственному управлению СК РФ.
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