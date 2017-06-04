Массовое убийство в Тверской области: дачник расстрелял 8 человек

В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 8 человек в поселке Редкино Конаковского района.

По информации СК РФ, в садоводческом товариществе «50 лет Октября» в результате бытового конфликта убиты две женщины и шестеро мужчин.



Из сообщения СК РФ: «Один из участников конфликта, взяв дома оружие, расстрелял из него своих обидчиков и свидетелей».



Стрелок задержан. Обстоятельства массового убийства уточняются. Расследование передано в центральный аппарат СК РФ.