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  • 04.06, 16:12

    Стрелок в Тверской области пытался заставить последнюю жертву копать себе могилу

    22 комментария
    Стрелок в Тверской области пытался заставить последнюю жертву копать себе могилу

    Стрелок в Тверской области пытался заставить последнюю жертву копать себе могилу

    Стрелок в Тверской области пытался заставить последнюю жертву копать себе могилу
  • Фото: tverigrad.ru

    • Мужчина, открывший огонь в поселке Редкино, перед тем, как расправиться с последней жертвой, пытался заставить ее копать себе могилу.

    Женщина, которая стала девятой жертвой стрельбы в садоводческом товариществе «50 лет Октября» под Тверью, отказалась выполнять указания убийцы. Он пытался заставить ее выкопать себе могилу.

    После отказа мужчина застрелил ее. Тело подозреваемый спрятал в багажном отделении машины. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом расследования, передает ТАСС.

    Источник: «Подозреваемый пытался заставить женщину копать могилу себе, она отказалась, после чего он ее убил и спрятал труп в багажник».

    В Следственном комитете сообщили, что жертвами стрельбы после застолья стали девять человек. Тела трех женщин и пятерых мужчин были обнаружены в домовладении. А последнюю жертву нашли в машине.

    Подозреваемый — 45-летний житель Москвы. По версии следствия, он распивал спиртное в компании знакомых дачников. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Мужчина ушел, но затем вернулся с ружьем и открыл по обидчикам и свидетелям огонь.

    Выжившие при стрельбе связались с правоохранителями. Нападавший был задержан. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Назначен ряд экспертиз, в том числе баллистическая, генетическая, криминалистическая и медицинская.

    По поручению председателя Следственного комитета расследованием дела о массовом убийстве занимается центральный аппарат СКР. Бригада следователей и криминалистов из Главного следственного управления СК уже приступила к осмотру места происшествия, в работе они задействовали новейшую криминалистическую технику.

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