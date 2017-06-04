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  • 04.06, 16:11

    Жертвами массового убийства в Тверской области стали 9 человек

    12 комментариев
    Жертвами массового убийства в Тверской области стали 9 человек

    Жертвами массового убийства в Тверской области стали 9 человек

    Жертвами массового убийства в Тверской области стали 9 человек
  • Фото: tverigrad.ru

    • Электрик расстрелял группу людей на территории садоводческого товарищества в поселке Редкино.

    В Следственном комитете сообщили, что число погибших в результате стрельбы в товариществе «50 лет Октября» в Тверской области возросло до девяти. По данным ведомства, среди убитых четыре женщины и пятеро мужчин. Ранее сообщалось о восьми жертвах стрельбы.

    Следственный комитет: «В ходе осмотра места происшествия на прилегающей к дому территории в одной из машин в багажном отсеке было обнаружено тело женщины с огнестрельными ранениями».

    Уголовное дело передано для расследования в центральный аппарат СКР. Подозреваемый задержан, по данным следователей, это житель Москвы 1972 года рождения.

    Минувшей ночью он в компании знакомых дачников распивал спиртное. В ходе застолья между ними произошел конфликт. Мужчина уехал, а затем вернулся с охотничьим ружьем и открыл по обидчикам и свидетелям огонь.

    Ранее сообщалось, что при стрельбе удалось выжить одной женщине, которая спряталась от стрелка под одеялом. Она и вызвала на место бойни правоохранителей.

    Была сформирована бригада следователей и криминалистов центрального аппарата СКР, она направлена в Тверскую область. По поручению председателя СК расследование этого дела поручено Главному следственному управлению СКР.

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