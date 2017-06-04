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  • 04.06, 11:16
    Одной женщине удалось спастись при стрельбе в Тверской области. стрельба, Тверская область, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Одной женщине удалось спастись при стрельбе в Тверской области

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    Одной женщине удалось спастись при стрельбе в Тверской области

    Одной женщине удалось спастись при стрельбе в Тверской области

      Жертвами массового убийства, которое было совершено на территории садоводческого товарищества на юго-востоке Тверской области, стали восемь человек.

      Среди убитых — две женщины. Трагедия случилась на территории садоводческого товарищества «50 лет Октября». По данным следствия, мужчина не поделил что-то с соседями, принес из дома карабин и открыл по обидчикам огонь.

      Светлана Петренко, официальный представитель СКР: «По поручению председателя Следственного комитета расследование уголовного дела поручено Главному следственному управлению СК России. Нападавший задержан, в ближайшее время с ним проведут следственные действия. В настоящий момент сформирована и направлена в Тверскую область бригада криминалистов центрального аппарата СКР».

      Одной женщине чудом удалось спастись. Она спряталась от нападавшего под одеялом. По предварительным данным, убийство совершил электрик. Соседи вызвали его помочь по хозяйству. Сообщается, что в момент преступления подозреваемый был пьян.

      Спасшаяся женщина и позвонила полицию. Первым на место прибыл участковый. Поняв, что происходит, он вызвал подкрепление. К дому подъехал сотрудник ГИБДД. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, вместе они задержали подозреваемого. По данным полиции, пьяный стрелок не пытался скрыться с места преступления, передает ТАСС. Согласно предварительным сведениям, задержанный — житель Москвы, который работал в поселке электриком.

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