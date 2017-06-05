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  • 05.06, 15:30
    Электрик из Москвы рассказал, за какую шутку убил девять человек под Тверью. аресты, расследование, стрельба, Тверская область, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Электрик из Москвы рассказал, за какую шутку убил девять человек под Тверью

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    Электрик из Москвы рассказал, за какую шутку убил девять человек под Тверью

    Электрик из Москвы рассказал, за какую шутку убил девять человек под Тверью

    Электрик из Москвы рассказал, за какую шутку убил девять человек под Тверью

      Электрика Сергея Егорова, которого подозревают в убийстве девяти человек, взяли под стражу на два месяца. Сотрудники СК продолжают работать на месте страшной трагедии в Тверской области.

      Сегодня криминалисты должны завершить осмотр дома и территории около него с использованием новейшего оборудования. Самого же Сергея Егорова в ближайшее время, как удалось выяснить корреспонденту НТВ Василисе Казаковой, под усиленным конвоем должны доставить на место массового расстрела для проведения следственного эксперимента. Ранее его арестовали и доставили в изолятор.

      Сегодня вероятного убийцу допросили повторно. В результате стал понятен мотив этого жестокого преступления. Оказалось, что во время застолья, на которое электрика пригласили в благодарность за ремонт проводки, гости стали подшучивать над ним.

      Егоров якобы начал бахвалиться: мол, служил в ВДВ. В ответ услышал насмешки о том, что он мало похож на десантника. А Егорова это, что называется, задело за живое. Он начал выяснять отношения с новыми знакомыми, а потом ушел, пообещав вернуться.

      Подробности — в репортаже.

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