Электрик из Москвы рассказал, за какую шутку убил девять человек под Тверью

Электрика Сергея Егорова, которого подозревают в убийстве девяти человек, взяли под стражу на два месяца. Сотрудники СК продолжают работать на месте страшной трагедии в Тверской области.
Сегодня криминалисты должны завершить осмотр дома и территории около него с использованием новейшего оборудования. Самого же Сергея Егорова в ближайшее время, как удалось выяснить корреспонденту НТВ Василисе Казаковой, под усиленным конвоем должны доставить на место массового расстрела для проведения следственного эксперимента. Ранее его арестовали и доставили в изолятор.
Сегодня вероятного убийцу допросили повторно. В результате стал понятен мотив этого жестокого преступления. Оказалось, что во время застолья, на которое электрика пригласили в благодарность за ремонт проводки, гости стали подшучивать над ним.
Егоров якобы начал бахвалиться: мол, служил в ВДВ. В ответ услышал насмешки о том, что он мало похож на десантника. А Егорова это, что называется, задело за живое. Он начал выяснять отношения с новыми знакомыми, а потом ушел, пообещав вернуться.
Подробности — в репортаже.
Сегодня вероятного убийцу допросили повторно. В результате стал понятен мотив этого жестокого преступления. Оказалось, что во время застолья, на которое электрика пригласили в благодарность за ремонт проводки, гости стали подшучивать над ним.
Егоров якобы начал бахвалиться: мол, служил в ВДВ. В ответ услышал насмешки о том, что он мало похож на десантника. А Егорова это, что называется, задело за живое. Он начал выяснять отношения с новыми знакомыми, а потом ушел, пообещав вернуться.
Подробности — в репортаже.
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