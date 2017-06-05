Следователи воссоздали картину кровавой бойни под Тверью

Следователи воссоздали предварительную картину массового убийства в Тверской области. В ночь на воскресенье жертвами пьяного электрика, открывшего стрельбу, стали девять человек. Стал известен и мотив жестокой расправы. О кровавых событиях уже рассказали и сам убийца, и единственный выживший свидетель.
Только сейчас сотрудникам СК удалось досконально восстановить события той страшной ночи. Компания из 10 человек собралась в коттедже, чтобы провести выходные. Не забарахлила бы тогда проводка — и не случилось трагедии. Но хозяин решил поискать электрика. Свои услуги и предложил Сергей Егоров. В качестве благодарности его пригласили поучаствовать в застолье. Вскоре между ним и владельцем дома произошел конфликт. Егорова попросили уйти, но тот пообещал вернуться.
Дачники шокированы случившимся. Говорят, что открывшего огонь москвича они раньше видели всего пару раз. Известно, что карабин он взял с собой, чтобы поохотиться: у него даже была лицензия на оружие. Выстрелы были настолько меткими, поясняют криминалисты, что у жертв не было ни единого шанса.
Восемь человек Егоров убил сразу. Девятую жертву заставлял выкапывать себе могилу. Когда женщина отказалась — выстрелил в упор. Тело спрятал в багажнике машины, после чего отправился на поиск десятой участницы застолья. Той просто чудом удалось спастись.
Марина, потерпевшая: «Я успела спрятаться просто под одеяло. Мне просто повезло, хотя он заходил в комнату два раза. Он не знал, что я есть (в комнате). Он просто смотрел, есть ли кто-нибудь».
С выжившей сейчас работают психологи. Ее допрос решено отложить, пока медики не дадут добро. Что касается стрелка, то суд сегодня его арестовал.
Дачники шокированы случившимся. Говорят, что открывшего огонь москвича они раньше видели всего пару раз. Известно, что карабин он взял с собой, чтобы поохотиться: у него даже была лицензия на оружие. Выстрелы были настолько меткими, поясняют криминалисты, что у жертв не было ни единого шанса.
Восемь человек Егоров убил сразу. Девятую жертву заставлял выкапывать себе могилу. Когда женщина отказалась — выстрелил в упор. Тело спрятал в багажнике машины, после чего отправился на поиск десятой участницы застолья. Той просто чудом удалось спастись.
Марина, потерпевшая: «Я успела спрятаться просто под одеяло. Мне просто повезло, хотя он заходил в комнату два раза. Он не знал, что я есть (в комнате). Он просто смотрел, есть ли кто-нибудь».
С выжившей сейчас работают психологи. Ее допрос решено отложить, пока медики не дадут добро. Что касается стрелка, то суд сегодня его арестовал.
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