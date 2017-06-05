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  • 05.06, 13:26
    Следователи воссоздали картину кровавой бойни под Тверью. Следственный комитет, стрельба, Тверская область, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Следователи воссоздали картину кровавой бойни под Тверью

    3 комментария
    Следователи воссоздали картину кровавой бойни под Тверью

    Следователи воссоздали картину кровавой бойни под Тверью

    Следователи воссоздали картину кровавой бойни под Тверью

      Следователи воссоздали предварительную картину массового убийства в Тверской области. В ночь на воскресенье жертвами пьяного электрика, открывшего стрельбу, стали девять человек. Стал известен и мотив жестокой расправы. О кровавых событиях уже рассказали и сам убийца, и единственный выживший свидетель.

      Только сейчас сотрудникам СК удалось досконально восстановить события той страшной ночи. Компания из 10 человек собралась в коттедже, чтобы провести выходные. Не забарахлила бы тогда проводка — и не случилось трагедии. Но хозяин решил поискать электрика. Свои услуги и предложил Сергей Егоров. В качестве благодарности его пригласили поучаствовать в застолье. Вскоре между ним и владельцем дома произошел конфликт. Егорова попросили уйти, но тот пообещал вернуться.

      Дачники шокированы случившимся. Говорят, что открывшего огонь москвича они раньше видели всего пару раз. Известно, что карабин он взял с собой, чтобы поохотиться: у него даже была лицензия на оружие. Выстрелы были настолько меткими, поясняют криминалисты, что у жертв не было ни единого шанса.

      Восемь человек Егоров убил сразу. Девятую жертву заставлял выкапывать себе могилу. Когда женщина отказалась — выстрелил в упор. Тело спрятал в багажнике машины, после чего отправился на поиск десятой участницы застолья. Той просто чудом удалось спастись.

      Марина, потерпевшая: «Я успела спрятаться просто под одеяло. Мне просто повезло, хотя он заходил в комнату два раза. Он не знал, что я есть (в комнате). Он просто смотрел, есть ли кто-нибудь».

      С выжившей сейчас работают психологи. Ее допрос решено отложить, пока медики не дадут добро. Что касается стрелка, то суд сегодня его арестовал.

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