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  • 05.06, 11:15

    Суд арестовал электрика, убившего 9 человек под Тверью

    1 комментарий
    Суд арестовал электрика, убившего 9 человек под Тверью

    Суд арестовал электрика, убившего 9 человек под Тверью

    Суд арестовал электрика, убившего 9 человек под Тверью

    Подозреваемый в убийстве девяти человек в Тверской области арестован Центральным районным судом Твери.

    Как сообщает ТАСС, суд постановил арестовать убийцу на 90 суток.

    В ночь на воскресенье на территории садоводческого товарищества «50 лет Октября» в поселке Редкино Конаковского района Тверской области пьяный мужчина убил девять человек из охотничьего ружья. Личности убитых установлены, среди жертв оказалась 90-летняя женщина. Остальным было от 30 до 45 лет.

    Как оказалось, убийцей является 45-летний житель Москвы, работавший электриком. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

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