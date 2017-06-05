Суд арестовал электрика, убившего 9 человек под Тверью

Подозреваемый в убийстве девяти человек в Тверской области арестован Центральным районным судом Твери.
Как сообщает ТАСС, суд постановил арестовать убийцу на 90 суток.
В ночь на воскресенье на территории садоводческого товарищества «50 лет Октября» в поселке Редкино Конаковского района Тверской области пьяный мужчина убил девять человек из охотничьего ружья. Личности убитых установлены, среди жертв оказалась 90-летняя женщина. Остальным было от 30 до 45 лет.
45-летний житель Москвы, работавший электриком. В отношении него было возбуждено уголовное дело.
В ночь на воскресенье на территории садоводческого товарищества «50 лет Октября» в поселке Редкино Конаковского района Тверской области пьяный мужчина убил девять человек из охотничьего ружья. Личности убитых установлены, среди жертв оказалась 90-летняя женщина. Остальным было от 30 до 45 лет.
45-летний житель Москвы, работавший электриком. В отношении него было возбуждено уголовное дело.
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