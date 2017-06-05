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  • 05.06, 03:21

    Следователи установили личности жертв массового убийства под Тверью

    2 комментария
    Следователи установили личности жертв массового убийства под Тверью

    Следователи установили личности жертв массового убийства под Тверью

    Следователи установили личности жертв массового убийства под Тверью

    Установлены личности всех девяти дачников, убитых в ходе бытовой ссоры в поселке Редкино Тверской области.

    Вадим Левшин, УМВД по Тверской области: «Личности всех убитых установлены, среди них есть пожилая женщина в возрасте более 90 лет».

    По данным ТАСС, остальным убитым было от 30 до 45 лет. Как сообщает РИА Новости, был убит хозяин дачи, где проходило кровавое застолье, его бабушка и друзья.

    В ночь на воскресенье житель Москвы застрелил 9 человек в дачном кооперативе «50 лет Октября». Поводом для ссоры стали насмешки дачников над тем, что мужчина не служил в армии. Разъяренный москвич убил обидчиков, а одну из жертв заставил копать себе могилу. Одной из участниц застолья удалось выжить в бойне.

    Как уточнили в полиции, мужчина действительно в армии не служил.

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