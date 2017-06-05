Следователи установили личности жертв массового убийства под Тверью

Установлены личности всех девяти дачников, убитых в ходе бытовой ссоры в поселке Редкино Тверской области.
Вадим Левшин, УМВД по Тверской области: «Личности всех убитых установлены, среди них есть пожилая женщина в возрасте более 90 лет».
По данным ТАСС, остальным убитым было от 30 до 45 лет. Как сообщает РИА Новости, был убит хозяин дачи, где проходило кровавое застолье, его бабушка и друзья.
застрелил 9 человек в дачном кооперативе «50 лет Октября». Поводом для ссоры стали насмешки дачников над тем, что мужчина не служил в армии. Разъяренный москвич убил обидчиков, а одну из жертв заставил копать себе могилу. Одной из участниц застолья удалось выжить в бойне.
Как уточнили в полиции, мужчина действительно в армии не служил.
По данным ТАСС, остальным убитым было от 30 до 45 лет. Как сообщает РИА Новости, был убит хозяин дачи, где проходило кровавое застолье, его бабушка и друзья.
застрелил 9 человек в дачном кооперативе «50 лет Октября». Поводом для ссоры стали насмешки дачников над тем, что мужчина не служил в армии. Разъяренный москвич убил обидчиков, а одну из жертв заставил копать себе могилу. Одной из участниц застолья удалось выжить в бойне.
Как уточнили в полиции, мужчина действительно в армии не служил.
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