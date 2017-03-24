ЕВС будет добиваться для Самойловой возможности выступить на «Евровидении» в Киеве

Европейский вещательный союз (ЕВС) намерен добиваться возможности для российской певицы Юлии Самойловой выступить на песенном конкурсе «Евровидение» в Киеве.
Об этом ТАСС сообщили в женевской штаб-квартире ЕВС, комментируя ситуацию, сложившуюся в связи с введенным Службой безопасности Украины запретом на въезд Самойловой на Украину.
Из сообщения ЕВС: «Предпочтительное для нас решение состоит в том, чтобы российская артистка выступила в Киеве, и мы продолжаем напряженно работать, чтобы этого достичь. Желание ЕВС состоит в том, чтобы все артисты, участвующие в этом году в конкурсе „Евровидение“, могли сделать это (выступить) в принимающем городе Киеве в соответствии с правилами и традициями этого соревнования».
Напомним, ранее СБУ приняла решение запретить Юлии Самойловой въезд на Украину на три года. В спецслужбе сочли, что российская артистка нарушила постановление украинского правительства, выступив летом 2015 года в Крыму без особого разрешения.
При этом в Европейском вещательном союзе, который организовывает конкурс, заявили, что не имеют претензий к российской делегации и «глубоко разочарованы» решением СБУ. Возмущение запретом выразили и российские знаменитости. А в Госдуме и вовсе призвали к санкциям и бойкоту «Евровидения».
собиралась выступить на конкурсе «Евровидение», который в мае пройдет в Киеве, с песней Flame is Burning. Даже если на Украину певицу так и не пустят, она представит Россию на конкурсе в следующем году.
Из сообщения ЕВС: «Предпочтительное для нас решение состоит в том, чтобы российская артистка выступила в Киеве, и мы продолжаем напряженно работать, чтобы этого достичь. Желание ЕВС состоит в том, чтобы все артисты, участвующие в этом году в конкурсе „Евровидение“, могли сделать это (выступить) в принимающем городе Киеве в соответствии с правилами и традициями этого соревнования».
Напомним, ранее СБУ приняла решение запретить Юлии Самойловой въезд на Украину на три года. В спецслужбе сочли, что российская артистка нарушила постановление украинского правительства, выступив летом 2015 года в Крыму без особого разрешения.
При этом в Европейском вещательном союзе, который организовывает конкурс, заявили, что не имеют претензий к российской делегации и «глубоко разочарованы» решением СБУ. Возмущение запретом выразили и российские знаменитости. А в Госдуме и вовсе призвали к санкциям и бойкоту «Евровидения».
собиралась выступить на конкурсе «Евровидение», который в мае пройдет в Киеве, с песней Flame is Burning. Даже если на Украину певицу так и не пустят, она представит Россию на конкурсе в следующем году.
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