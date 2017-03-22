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  • 22.03, 16:21

    Российской участнице «Евровидения» Самойловой запретили въезд на Украину

    24 комментария

    Российской участнице «Евровидения» Самойловой запретили въезд на Украину

    Российской участнице «Евровидения» Самойловой запретили въезд на Украину

    Служба безопасности Украины приняла решение закрыть въезд в страну российской участнице «Евровидения» Юлии Самойловой.

    Запрет будет действовать три года. Как сообщила в своем Facebook пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, решение принято на основании «полученных данных о нарушении певицей законодательства Украины».

    Ранее сегодня в СБУ сообщили, что все документы для введения запрета уже готовы. При этом в спецслужбе подчеркивали, что осознают все последствия такой меры, и отмечали, что решение будет принято в ближайшее время.

    О возможном запрете Самойловой въезда ранее говорил глава СБУ Василий Грицак. В спецслужбе сочли, что российская артистка нарушила постановление украинского правительства, выступив летом 2015 года в Крыму без особого разрешения. Еще дальше пошел советник главы МВД Украины Антон Геращенко, который призвал привлечь Самойлову к ответственности.

    В РФ же выражали обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией. Так, Дмитрий Песков отмечал, что в Москве надеются на участие исполнительницы в международном конкурсе. А Валентина Матвиенко называла действия Киева недопустимыми и неприемлемыми.

    Юлия Самойлова собиралась выступить на конкурсе «Евровидение», который в мае пройдет в Киеве, с песней Flame is Burning. Певица имеет I группу инвалидности и с детства передвигается на инвалидном кресле.

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