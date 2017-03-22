СБУ собирается запретить Самойловой въезд на Украину на три года

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что документы о запрете въезда в страну российской участнице «Евровидения» Юлии Самойловой уже подготовлены.
Как отметили в спецслужбе, закрыть певице въезд на Украину предлагается на три года. Решение будет принято в ближайшее время.
При этом в СБУ подчеркнули, что осознают последствия запрета или разрешения Самойловой посетить Киев и принять участие в «Евровидении». Разрешение может вызывать гнев у украинских радикалов, а запрет — негативную реакцию со стороны Москвы, передает ТАСС.
Отметим, что ранее о возможном запрете Самойловой въезда говорил глава СБУ Василий Грицак. Певица, по мнению спецслужбы, нарушила постановление украинского правительства, выступив летом 2015 года в Крыму без особого разрешения. При этом на Украине звучали и призывы привлечь Самойлову к ответственности.
Матвиенко назвала действия Киева недопустимыми и неприемлемыми, а также выразила надежду на то, что организаторы «Евровидения» «дадут адекватный ответ и поправят» Украину.
собирается выступить на конкурсе «Евровидение», который пройдет в Киеве в мае, с песней Flame is Burning. Артистка имеет I группу инвалидности и с детства передвигается на инвалидном кресле.
При этом в СБУ подчеркнули, что осознают последствия запрета или разрешения Самойловой посетить Киев и принять участие в «Евровидении». Разрешение может вызывать гнев у украинских радикалов, а запрет — негативную реакцию со стороны Москвы, передает ТАСС.
Отметим, что ранее о возможном запрете Самойловой въезда говорил глава СБУ Василий Грицак. Певица, по мнению спецслужбы, нарушила постановление украинского правительства, выступив летом 2015 года в Крыму без особого разрешения. При этом на Украине звучали и призывы привлечь Самойлову к ответственности.
Матвиенко назвала действия Киева недопустимыми и неприемлемыми, а также выразила надежду на то, что организаторы «Евровидения» «дадут адекватный ответ и поправят» Украину.
собирается выступить на конкурсе «Евровидение», который пройдет в Киеве в мае, с песней Flame is Burning. Артистка имеет I группу инвалидности и с детства передвигается на инвалидном кресле.
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