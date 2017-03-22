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  • 22.03, 13:19

    «Полный абсурд»: Матвиенко призвала организаторов «Евровидения» поправить Украину

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    «Полный абсурд»: Матвиенко призвала организаторов «Евровидения» поправить Украину

    «Полный абсурд»: Матвиенко призвала организаторов «Евровидения» поправить Украину

    Валентина Матвиенко назвала недопустимой и неприемлемой ситуацию с возможным отказом в допуске Юлии Самойловой на «Евровидение» в Киеве.

    Спикер Совфеда выразила надежду на то, что организаторы конкурса «дадут адекватный ответ и поправят» Украину. Ведь страны, принимающие «Евровидение», должны не только достойно провести конкурс, но и допустить на него всех участников, которых выбрали страны.

    Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации: «Дойти уже до того, чтобы певица, человек с ограниченными возможностями, представляла угрозу для национальной безопасности Украины, и по этому поводу Служба безопасности Украины издает какие-то решения — ну это уже полный абсурд».

    По словам Матвиенко, в Москве сделают выводы об участии в «Евровидении» после того, как дождутся реакции организаторов конкурса, передает «Интерфакс».

    Напомним, ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что ведомство подготовило документ о запрете Самойловой въезда на Украину. Также против участия россиянки в «Евровидении» выступили министр иностранных дел Украины Павел Климкин и советник главы МВД Украины Антон Геращенко, который заявил, что Самойлову стоит привлечь к ответственности за визит в Крым.

    Впрочем, в команде российской певицы сообщили, что пока не получали никаких уведомлений о том, что Самойловой отказано во въезде на Украину. А Дмитрий Песков отметил, что в Москве надеются на участие исполнительницы в международном конкурсе.

    Юлия Самойлова собирается выступить на «Евровидении», которое пройдет в Киеве в мае, с песней Flame is Burning. Певица имеет I группу инвалидности и с детства передвигается на инвалидном кресле.

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