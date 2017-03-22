«Полный абсурд»: Матвиенко призвала организаторов «Евровидения» поправить Украину

Валентина Матвиенко назвала недопустимой и неприемлемой ситуацию с возможным отказом в допуске Юлии Самойловой на «Евровидение» в Киеве.
Спикер Совфеда выразила надежду на то, что организаторы конкурса «дадут адекватный ответ и поправят» Украину. Ведь страны, принимающие «Евровидение», должны не только достойно провести конкурс, но и допустить на него всех участников, которых выбрали страны.
Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации: «Дойти уже до того, чтобы певица, человек с ограниченными возможностями, представляла угрозу для национальной безопасности Украины, и по этому поводу Служба безопасности Украины издает какие-то решения — ну это уже полный абсурд».
По словам Матвиенко, в Москве сделают выводы об участии в «Евровидении» после того, как дождутся реакции организаторов конкурса, передает «Интерфакс».
ведомство подготовило документ о запрете Самойловой въезда на Украину. Также против участия россиянки в «Евровидении» выступили министр иностранных дел Украины Павел Климкин и советник главы МВД Украины Антон Геращенко, который заявил, что Самойлову стоит привлечь к ответственности за визит в Крым.
Впрочем, в команде российской певицы сообщили, что пока не получали никаких уведомлений о том, что Самойловой отказано во въезде на Украину. А Дмитрий Песков отметил, что в Москве надеются на участие исполнительницы в международном конкурсе.
собирается выступить на «Евровидении», которое пройдет в Киеве в мае, с песней Flame is Burning. Певица имеет I группу инвалидности и с детства передвигается на инвалидном кресле.
Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации: «Дойти уже до того, чтобы певица, человек с ограниченными возможностями, представляла угрозу для национальной безопасности Украины, и по этому поводу Служба безопасности Украины издает какие-то решения — ну это уже полный абсурд».
По словам Матвиенко, в Москве сделают выводы об участии в «Евровидении» после того, как дождутся реакции организаторов конкурса, передает «Интерфакс».
ведомство подготовило документ о запрете Самойловой въезда на Украину. Также против участия россиянки в «Евровидении» выступили министр иностранных дел Украины Павел Климкин и советник главы МВД Украины Антон Геращенко, который заявил, что Самойлову стоит привлечь к ответственности за визит в Крым.
Впрочем, в команде российской певицы сообщили, что пока не получали никаких уведомлений о том, что Самойловой отказано во въезде на Украину. А Дмитрий Песков отметил, что в Москве надеются на участие исполнительницы в международном конкурсе.
собирается выступить на «Евровидении», которое пройдет в Киеве в мае, с песней Flame is Burning. Певица имеет I группу инвалидности и с детства передвигается на инвалидном кресле.
Комментарии