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  • 20.03, 23:25

    Юлия Самойлова не получала уведомлений об отказе во въезде на Украину

    1 комментарий
    • Фото: Антипина Мария / ТАСС
    Юлия Самойлова не получала уведомлений об отказе во въезде на Украину

    Юлия Самойлова не получала уведомлений об отказе во въезде на Украину

    Юлия Самойлова не получала уведомлений об отказе во въезде на Украину
  • Фото: Антипина Мария / ТАСС

    • Команда певицы Юлии Самойловой не получала никаких уведомлений об отказе исполнительнице во въезде на Украину.

    Об этом сообщил в эфире радиостанции «Коммерсант ФМ» муж и представитель Самойловой Алексей Таран.

    Алексей Таран: «Мы заняты исключительно подготовкой артиста к выступлению, никакой подобной информации до нас не доходило. Все, что мы реально сможем сделать, мы сделаем. Каждый должен заниматься своим делом. Мы занимаемся именно творческой частью».

    Ранее появилась информация о том, что Служба безопасности Украины подготовила документ, согласно которому может быть запрещен въезд на Украину участнице «Евровидения» от России. Сообщалось, что это связано с выступлением Самойловой летом 2015 года на концерте в Крыму. Сама певица назвала угрозы запрета «смешными».

    Напомним, Юлия Самойлова с песней Flame is Burning планирует представить Россию на конкурсе «Евровидение-2017», который в мае пройдет в Киеве. Девушка с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.

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