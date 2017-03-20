Юлия Самойлова не получала уведомлений об отказе во въезде на Украину

Команда певицы Юлии Самойловой не получала никаких уведомлений об отказе исполнительнице во въезде на Украину.
Об этом сообщил в эфире радиостанции «Коммерсант ФМ» муж и представитель Самойловой Алексей Таран.
Алексей Таран: «Мы заняты исключительно подготовкой артиста к выступлению, никакой подобной информации до нас не доходило. Все, что мы реально сможем сделать, мы сделаем. Каждый должен заниматься своим делом. Мы занимаемся именно творческой частью».
Ранее появилась информация о том, что Служба безопасности Украины подготовила документ, согласно которому может быть запрещен въезд на Украину участнице «Евровидения» от России. Сообщалось, что это связано с выступлением Самойловой летом 2015 года на концерте в Крыму. Сама певица назвала угрозы запрета «смешными».
планирует представить Россию на конкурсе «Евровидение-2017», который в мае пройдет в Киеве. Девушка с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.
Алексей Таран: «Мы заняты исключительно подготовкой артиста к выступлению, никакой подобной информации до нас не доходило. Все, что мы реально сможем сделать, мы сделаем. Каждый должен заниматься своим делом. Мы занимаемся именно творческой частью».
Ранее появилась информация о том, что Служба безопасности Украины подготовила документ, согласно которому может быть запрещен въезд на Украину участнице «Евровидения» от России. Сообщалось, что это связано с выступлением Самойловой летом 2015 года на концерте в Крыму. Сама певица назвала угрозы запрета «смешными».
планирует представить Россию на конкурсе «Евровидение-2017», который в мае пройдет в Киеве. Девушка с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.
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