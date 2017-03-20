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  • 20.03, 18:52

    СБУ подготовила документ о запрете въезда Юлии Самойловой на Украину

    11 комментариев
    • Фото: Антипина Мария / ТАСС
    СБУ подготовила документ о запрете въезда Юлии Самойловой на Украину

    СБУ подготовила документ о запрете въезда Юлии Самойловой на Украину

    СБУ подготовила документ о запрете въезда Юлии Самойловой на Украину
  • Фото: Антипина Мария / ТАСС

    • Служба безопасности Украины подготовила документ, запрещающий российской исполнительнице Юлии Самойловой въезд на территорию страны для участия в «Евровидении» в этом году.

    Василий Грицак, глава СБУ: «На эту минуту решение о ее запрете въезда еще не принято, но, открою тайну, — соответствующий документ уже подготовлен».

    Напомним, Юлия Самойлова с песней Flame is Burning планировала представить Россию на конкурсе «Евровидение-2017», который в мае пройдет в Киеве. Девушка с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.

    В Киеве ранее предупредили, что могут не допустить Самойлову до выступления. А советник главы МВД Украины Антон Геращенко и вовсе призвал привлечь певицу к ответственности за визит в Крым.

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