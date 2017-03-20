СБУ подготовила документ о запрете въезда Юлии Самойловой на Украину

Служба безопасности Украины подготовила документ, запрещающий российской исполнительнице Юлии Самойловой въезд на территорию страны для участия в «Евровидении» в этом году.
Василий Грицак, глава СБУ: «На эту минуту решение о ее запрете въезда еще не принято, но, открою тайну, — соответствующий документ уже подготовлен».
Напомним, Юлия Самойлова с песней Flame is Burning планировала представить Россию на конкурсе «Евровидение-2017», который в мае пройдет в Киеве. Девушка с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.
В Киеве ранее предупредили, что могут не допустить Самойлову до выступления. А советник главы МВД Украины Антон Геращенко и вовсе призвал привлечь певицу к ответственности за визит в Крым.
Напомним, Юлия Самойлова с песней Flame is Burning планировала представить Россию на конкурсе «Евровидение-2017», который в мае пройдет в Киеве. Девушка с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.
В Киеве ранее предупредили, что могут не допустить Самойлову до выступления. А советник главы МВД Украины Антон Геращенко и вовсе призвал привлечь певицу к ответственности за визит в Крым.
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