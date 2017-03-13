#ТЫСУПЕР!
ЧП
ЧП
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 13.03, 13:59

Украина пригрозила не пустить Юлию Самойлову на «Евровидение»

11 комментариев
Украина пригрозила не пустить Юлию Самойлову на «Евровидение»

Украина пригрозила не пустить Юлию Самойлову на «Евровидение»

Украина пригрозила не пустить Юлию Самойлову на «Евровидение»
  • Фото: ТАСС

    • Советник главы МВД Украины и депутат Рады Антон Геращенко заявил, что есть условие, при выполнении которого певица, представляющая Россию на музыкальном конкурсе, сможет посетить Киев.

    Геращенко пояснил, что певицу не пустят на территорию Украины, если она будет выступать с политическими заявлениями, в частности, поддерживать воссоединение Крыма с Россией. Об этом советник главы украинского МВД заявил радиостанции «Говорит Москва».

    Антон Геращенко: «Если ее будут использовать для провокации, то тогда мы будем против. Не исключаю, что могут быть с нашей стороны предприняты действия по запрету на въезд. Но я надеюсь, что Самойловой хватит гражданского мужества не участвовать в политических провокациях».

    Но, по его словам, если Юлия Самойлова действительно «человек искусства», то она не встретит никаких препятствий для участия в «Евровидении-2017».

    О том, что Россию в этом году на музыкальном конкурсе будет представлять Юлия Самойлова, стало известно накануне вечером. Она выступит с композицией Flame is Burning. В 2014 году Самойлова выступала на церемонии открытия Паралимпийских игр в Сочи.

    На заявление Антона Геращенко уже отреагировал российский сенатор Алексей Пушков. Он отметил, что украинские власти, по-видимому, добиваются скандала. По его мнению, подобные действия от Киева были ожидаемы.


    Новости по теме

    Евровидение-2017

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru