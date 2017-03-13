Украина пригрозила не пустить Юлию Самойлову на «Евровидение»

Советник главы МВД Украины и депутат Рады Антон Геращенко заявил, что есть условие, при выполнении которого певица, представляющая Россию на музыкальном конкурсе, сможет посетить Киев.
Геращенко пояснил, что певицу не пустят на территорию Украины, если она будет выступать с политическими заявлениями, в частности, поддерживать воссоединение Крыма с Россией. Об этом советник главы украинского МВД заявил радиостанции «Говорит Москва».
Антон Геращенко: «Если ее будут использовать для провокации, то тогда мы будем против. Не исключаю, что могут быть с нашей стороны предприняты действия по запрету на въезд. Но я надеюсь, что Самойловой хватит гражданского мужества не участвовать в политических провокациях».
Но, по его словам, если Юлия Самойлова действительно «человек искусства», то она не встретит никаких препятствий для участия в «Евровидении-2017».
будет представлять Юлия Самойлова, стало известно накануне вечером. Она выступит с композицией Flame is Burning. В 2014 году Самойлова выступала на церемонии открытия Паралимпийских игр в Сочи.
На заявление Антона Геращенко уже отреагировал российский сенатор Алексей Пушков. Он отметил, что украинские власти, по-видимому, добиваются скандала. По его мнению, подобные действия от Киева были ожидаемы.
Антон Геращенко: «Если ее будут использовать для провокации, то тогда мы будем против. Не исключаю, что могут быть с нашей стороны предприняты действия по запрету на въезд. Но я надеюсь, что Самойловой хватит гражданского мужества не участвовать в политических провокациях».
Но, по его словам, если Юлия Самойлова действительно «человек искусства», то она не встретит никаких препятствий для участия в «Евровидении-2017».
будет представлять Юлия Самойлова, стало известно накануне вечером. Она выступит с композицией Flame is Burning. В 2014 году Самойлова выступала на церемонии открытия Паралимпийских игр в Сочи.
На заявление Антона Геращенко уже отреагировал российский сенатор Алексей Пушков. Он отметил, что украинские власти, по-видимому, добиваются скандала. По его мнению, подобные действия от Киева были ожидаемы.
Депутат Рады Геращенко заявил, что певицу из России могут не пустить на Евровидение в Киев. Там явно хотят скандала. Этого следовало ожидать— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 марта 2017 г.
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