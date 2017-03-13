На «Евровидении» в Киеве Россию представит Юлия Самойлова

Стало известно, кто поедет в Киев на конкурс
«Евровидение-2017» от России.
Нашу страну на популярном конкурсе представит певица Юлия Самойлова с англоязычной песней Flame is Burning. Девушка не раз участвовала в музыкальных конкурсах в России, так что с соревнованиями она знакома не понаслышке.
Юлии 27 лет, у нее первая группа инвалидности, с детства она передвигается в коляске.
В Киеве Юлия Самойлова должна выступить во втором полуфинале 11 мая.
Юлии 27 лет, у нее первая группа инвалидности, с детства она передвигается в коляске.
В Киеве Юлия Самойлова должна выступить во втором полуфинале 11 мая.
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