#ТЫСУПЕР!
Деловое утро НТВ
Деловое утро НТВ 12+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 13.03, 07:55
На «Евровидении» в Киеве Россию представит Юлия Самойлова. Евровидение, Киев, музыка и музыканты, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На «Евровидении» в Киеве Россию представит Юлия Самойлова

8 комментариев
На «Евровидении» в Киеве Россию представит Юлия Самойлова

На «Евровидении» в Киеве Россию представит Юлия Самойлова

На «Евровидении» в Киеве Россию представит Юлия Самойлова

    Стало известно, кто поедет в Киев на конкурс «Евровидение-2017» от России.

    Нашу страну на популярном конкурсе представит певица Юлия Самойлова с англоязычной песней Flame is Burning. Девушка не раз участвовала в музыкальных конкурсах в России, так что с соревнованиями она знакома не понаслышке.

    Юлии 27 лет, у нее первая группа инвалидности, с детства она передвигается в коляске.

    В Киеве Юлия Самойлова должна выступить во втором полуфинале 11 мая.

    Новости по теме

    Евровидение-2017

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru