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  • 14.03, 03:38

Киев пригрозил наказать Самойлову за посещение Крыма

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Киев пригрозил наказать Самойлову за посещение Крыма

Киев пригрозил наказать Самойлову за посещение Крыма

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко предложил пустить Юлию Самойлову на «Евровидение» в Киеве, но привлечь ее к ответственности за визит в Крым.

Геращенко на своей странице в Facebook представил два варианта развития событий. Первый — не пускать певицу в страну, что, по его мнению, будет использовано Россией «в пропагандистских целях». Второй, более предпочтительный, — пустить на Украину, «привлекая ее одновременно к ответственности за нарушение государственной границы».

По словам Геращенко, россиянке может грозить до 3 лет лишения свободы за посещение Крыма.

Напомним, Юлия Самойлова с песней Flame is Burning представит Россию на конкурсе «Евровидение-2017», который в мае пройдет в Киеве. Девушка с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.

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