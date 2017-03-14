Киев пригрозил наказать Самойлову за посещение Крыма

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко предложил пустить Юлию Самойлову на «Евровидение» в Киеве, но привлечь ее к ответственности за визит в Крым.
Геращенко на своей странице в Facebook представил два варианта развития событий. Первый — не пускать певицу в страну, что, по его мнению, будет использовано Россией «в пропагандистских целях». Второй, более предпочтительный, — пустить на Украину, «привлекая ее одновременно к ответственности за нарушение государственной границы».
По словам Геращенко, россиянке может грозить до 3 лет лишения свободы за посещение Крыма.
представит Россию на конкурсе «Евровидение-2017», который в мае пройдет в Киеве. Девушка с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.
По словам Геращенко, россиянке может грозить до 3 лет лишения свободы за посещение Крыма.
представит Россию на конкурсе «Евровидение-2017», который в мае пройдет в Киеве. Девушка с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.
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