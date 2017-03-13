В Кремле призвали не политизировать «Евровидение»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявления украинского депутата Антона Геращенко о том, что российскую участницу «Евровидения» Юлию Самойлову могут не пустить на Украину.
Песков высказал мнение, что вопрос въезда исполнительницы из России на Украину, где пройдет знаменитый музыкальный конкурс, должен регулироваться правилами «Евровидения».
Дмитрий Песков: «Это все-таки международный конкурс и страна — организатор конкурса, наверное, должна следовать тем правилам, по которым этот конкурс проводится».
Пресс-секретарь российского президента надеется, что удастся избежать политизации «Евровидения», которая, по его мнению, совершенно недопустима.
Дмитрий Песков: «Мы считаем это абсолютно недопустимым с точки зрения перспектив развития этого международного конкурса».
Представитель Кремля подчеркнул, что артисты едут на конкурс петь, а не выступать с политическими заявлениями, передает ТАСС.
Юлия Самойлова представит Россию на «Евровидении-2017», стало известно накануне вечером. Она исполнит в Киеве песню о любви Flame is Burning.
Юлия Самойлова родилась 7 апреля 1989 года в Ухте. Певица участвовала в церемонии открытия Паралимпийских игр в Сочи, где исполнила песню «Вместе». Самойлова с детства передвигается на инвалидной коляске.
Советник главы МВД Украины и депутат Рады Антон Геращенко ранее пригрозил, что конкурсантку из России могут не пустить в Киев, если она будет выступать с политическими речами.
Вопрос о допуске певицы Юлии Самойловой на Украину рассмотрит СБУ. В ведомстве подчеркнули, что знают о ее участии в фестивале «Мир спорта и добра», который прошел в Крыму в июне 2015 года. В Киеве расценивают ее выступление на полуострове как нарушение постановления правительства Украины. Между тем Юлии Самойловой нет в черном списке российских деятелей культуры, которым запрещен въезд в страну.
Дмитрий Песков: «Это все-таки международный конкурс и страна — организатор конкурса, наверное, должна следовать тем правилам, по которым этот конкурс проводится».
Пресс-секретарь российского президента надеется, что удастся избежать политизации «Евровидения», которая, по его мнению, совершенно недопустима.
Дмитрий Песков: «Мы считаем это абсолютно недопустимым с точки зрения перспектив развития этого международного конкурса».
Представитель Кремля подчеркнул, что артисты едут на конкурс петь, а не выступать с политическими заявлениями, передает ТАСС.
Юлия Самойлова представит Россию на «Евровидении-2017», стало известно накануне вечером. Она исполнит в Киеве песню о любви Flame is Burning.
Юлия Самойлова родилась 7 апреля 1989 года в Ухте. Певица участвовала в церемонии открытия Паралимпийских игр в Сочи, где исполнила песню «Вместе». Самойлова с детства передвигается на инвалидной коляске.
Советник главы МВД Украины и депутат Рады Антон Геращенко ранее пригрозил, что конкурсантку из России могут не пустить в Киев, если она будет выступать с политическими речами.
Вопрос о допуске певицы Юлии Самойловой на Украину рассмотрит СБУ. В ведомстве подчеркнули, что знают о ее участии в фестивале «Мир спорта и добра», который прошел в Крыму в июне 2015 года. В Киеве расценивают ее выступление на полуострове как нарушение постановления правительства Украины. Между тем Юлии Самойловой нет в черном списке российских деятелей культуры, которым запрещен въезд в страну.
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