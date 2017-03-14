DW: отказ пустить Самойлову на «Евровидение» обернется скандалом для Киева

Запрет участнице музыкального конкурса из России посетить Украину негативно отразится на Киеве.
Такое мнение высказал обозреватель Deutsche Welle Андреас Бреннер. Он считает, что если Юлия Самойлова не сможет попасть на «Евровидение», то это обернется для Украины громким скандалом.
Подобный шаг еще больше повредит и без того небезупречной репутации Украины в Европе. Особенно это будет ощутимо на фоне непоследовательных реформ, проводимых Киевом, и низкого уровня подготовки к проведению «Евровидения».
Бреннер отмечает, что последние годы на конкурсе не слишком тепло встречали российских исполнителей. Исключением стал только Сергей Лазарев в минувшем году. Но в этот раз от России на «Евровидение» отправляется певица с ограниченными возможностями — Юлия с детства передвигается на инвалидной коляске. По мнению обозревателя Deutsche Welle, если Самойлова получит холодный прием, то это будет неприемлемо и цинично.
Юлия Самойлова — не первая участница «Евровидения» с инвалидностью. В 2015-м в конкурсе участвовала представительница Польши Моника Кушиньская, а в 2008-м — Диана Гурцкая из Грузии.
представлять РФ в этом году на «Евровидении» будет Юлия Самойлова, стало известно в минувшее воскресенье. В Киеве пригрозили не пустить исполнительницу на Украину, а также выдвинули предложение наказать ее за участие в фестивале в Крыму в 2015 году.
Подобный шаг еще больше повредит и без того небезупречной репутации Украины в Европе. Особенно это будет ощутимо на фоне непоследовательных реформ, проводимых Киевом, и низкого уровня подготовки к проведению «Евровидения».
Бреннер отмечает, что последние годы на конкурсе не слишком тепло встречали российских исполнителей. Исключением стал только Сергей Лазарев в минувшем году. Но в этот раз от России на «Евровидение» отправляется певица с ограниченными возможностями — Юлия с детства передвигается на инвалидной коляске. По мнению обозревателя Deutsche Welle, если Самойлова получит холодный прием, то это будет неприемлемо и цинично.
Юлия Самойлова — не первая участница «Евровидения» с инвалидностью. В 2015-м в конкурсе участвовала представительница Польши Моника Кушиньская, а в 2008-м — Диана Гурцкая из Грузии.
представлять РФ в этом году на «Евровидении» будет Юлия Самойлова, стало известно в минувшее воскресенье. В Киеве пригрозили не пустить исполнительницу на Украину, а также выдвинули предложение наказать ее за участие в фестивале в Крыму в 2015 году.
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