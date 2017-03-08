На «Евровидение» в Киеве «не хватает билетов» из-за маленькой площадки

Из-за ограниченного количества билетов многие иностранцы не смогут попасть на «Евровидение-2017», которое пройдет в мае в Киеве. Об этом заявил исполнительный продюсер песенного конкурса Павел Грицак в интервью «Комсомольской правде на Украине».
Павел Грицак: «МВЦ (Международный выставочный центр) — одна из самых маленьких площадок за последние пять лет „Евровидения“ (около 8 тысяч мест), и билетов не хватает».
Грицак добавил, что схему сцены и зрительных трибун менять не собираются, поскольку билеты уже продаются.
заявили о прекращении работы на фоне обвинений в коррупции и неэффективном управлении. Вскоре Европейский вещательный союз утвердил кандидатуры новых топ-менеджеров, которые должны войти в украинскую команду по подготовке к песенному конкурсу.
Грицак добавил, что схему сцены и зрительных трибун менять не собираются, поскольку билеты уже продаются.
заявили о прекращении работы на фоне обвинений в коррупции и неэффективном управлении. Вскоре Европейский вещательный союз утвердил кандидатуры новых топ-менеджеров, которые должны войти в украинскую команду по подготовке к песенному конкурсу.
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