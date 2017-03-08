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  • 08.03, 15:41

На «Евровидение» в Киеве «не хватает билетов» из-за маленькой площадки

2 комментария
  • Фото Reuters © 2017, Valentyn Ogirenko
На «Евровидение» в Киеве «не хватает билетов» <nobr>из-за</nobr> маленькой площадки

На «Евровидение» в Киеве «не хватает билетов» из-за маленькой площадки

На «Евровидение» в Киеве «не хватает билетов» <nobr>из-за</nobr> маленькой площадки
  • Фото Reuters © 2017, Valentyn Ogirenko

    • Из-за ограниченного количества билетов многие иностранцы не смогут попасть на «Евровидение-2017», которое пройдет в мае в Киеве. Об этом заявил исполнительный продюсер песенного конкурса Павел Грицак в интервью «Комсомольской правде на Украине».

    Павел Грицак: «МВЦ (Международный выставочный центр) — одна из самых маленьких площадок за последние пять лет „Евровидения“ (около 8 тысяч мест), и билетов не хватает».

    Грицак добавил, что схему сцены и зрительных трибун менять не собираются, поскольку билеты уже продаются.

    С организацией «Евровидения» на Украине ранее уже возникали проблемы. Так, в середине февраля участники украинской команды, занимавшейся организацией мероприятия, массово заявили о прекращении работы на фоне обвинений в коррупции и неэффективном управлении. Вскоре Европейский вещательный союз утвердил кандидатуры новых топ-менеджеров, которые должны войти в украинскую команду по подготовке к песенному конкурсу.

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