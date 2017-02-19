Следствие вели…
Следствие вели… 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 19.02, 17:12

На Украине выбрали новых топ-менеджеров «Евровидения-2017»

3 комментария

На Украине выбрали новых топ-менеджеров «Евровидения-2017»

На Украине выбрали новых <nobr>топ-менеджеров</nobr> <nobr>«Евровидения-2017</nobr>»

Европейский вещательный союз (EBU) утвердил кандидатуры новых топ-менеджеров, которые должны войти в украинскую команду по подготовке к песенному конкурсу «Евровидение-2017».

Как сообщает украинский телеканал «UA: Первый», в состав нововой команды вошли коммерческий директор Лариса Коваль, ивент-менеджер Кирилл Воронин и директор по вопросам безопасности Олег Западнюк.

По информации телеканала, «эти специалисты имеют значительный опыт работы в масштабных международных проектах».

Ранее творческая команда, занимавшаяся подготовкой «Евровидения-2017» на Украине, объявила о своем уходе. По словам представителей команды, причиной ухода стало несогласие с политикой нового руководства оргкомитета конкурса. Однако, по некоторым данным, все произошло из-за того, что члены команды оказались недовольны тем, что на распределение денег поставили нового человека.

Позже замглавы Национальной общественной телерадиокомпании Павел Грицак заявил, что замену ушедшему коллективу нашли за 72 часа.

Новости по теме

Евровидение-2017

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru