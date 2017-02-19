На Украине выбрали новых топ-менеджеров «Евровидения-2017»

Европейский вещательный союз (EBU) утвердил кандидатуры новых
топ-менеджеров, которые должны войти в украинскую команду по подготовке к песенному конкурсу «Евровидение-2017».
Как сообщает украинский телеканал «UA: Первый», в состав нововой команды вошли коммерческий директор Лариса Коваль, ивент-менеджер Кирилл Воронин и директор по вопросам безопасности Олег Западнюк.
По информации телеканала, «эти специалисты имеют значительный опыт работы в масштабных международных проектах».
объявила о своем уходе. По словам представителей команды, причиной ухода стало несогласие с политикой нового руководства оргкомитета конкурса. Однако, по некоторым данным, все произошло из-за того, что члены команды оказались недовольны тем, что на распределение денег поставили нового человека.
Позже замглавы Национальной общественной телерадиокомпании Павел Грицак заявил, что замену ушедшему коллективу нашли за 72 часа.
По информации телеканала, «эти специалисты имеют значительный опыт работы в масштабных международных проектах».
объявила о своем уходе. По словам представителей команды, причиной ухода стало несогласие с политикой нового руководства оргкомитета конкурса. Однако, по некоторым данным, все произошло из-за того, что члены команды оказались недовольны тем, что на распределение денег поставили нового человека.
Позже замглавы Национальной общественной телерадиокомпании Павел Грицак заявил, что замену ушедшему коллективу нашли за 72 часа.
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