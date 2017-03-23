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  • 23.03, 09:02
    Не в этом году, так в следующем: Самойлова выступит на «Евровидении-2018». Евровидение, МИД РФ, Украина, музыка и музыканты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Не в этом году, так в следующем: Самойлова выступит на «Евровидении-2018»

    8 комментариев

    Не в этом году, так в следующем: Самойлова выступит на «Евровидении-2018»

    Не в этом году, так в следующем: Самойлова выступит на <nobr>«Евровидении-2018</nobr>»

      Российская певица Юлия Самойлова, если она не попадет на «Евровидение» в этом году, представит нашу страну на этом конкурсе в 2018-м, вне зависимости от места его проведения.

      Украина, где проводится «Евровидение», запретила Самойловой въезжать в страну в течение 3 лет. Ее обвинили в нарушении пограничного режима, так как в 2015 году исполнительница выступала в Крыму, не получив разрешения от Киева.

      О том, что в будущем году, независимо от места проведения конкурса, Россию будет представлять Юлия Самойлова, говорится в совместном заявлении Первого канала и ВГТРК.

      После новостей о запрете Самойловой на въезд на Украину исполнительный супервизор «Евровидения» Йон Ула Санд заявил, что у Европейского вещательного союза нет претензий к российской делегации. Сама певица считает, что ситуация с запретом на посещение Украины еще может измениться.

      Юлия Самойлова, певица: «За всем этим очень смешно наблюдать со стороны, потому что я не понимаю, что там во мне такого увидели. Во мне, в такой маленькой девочке, увидели какую-то угрозу. По большому счету я не расстраиваюсь. Я дальше занимаюсь. Я почему-то думаю, что все еще переменится».

      Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Самойловой въезжать на территорию страны, посчитав, что своим выступлением в Крыму в 2015 году она нарушила постановление украинского кабмина, согласно которому иностранцы перед поездкой на полуостров должны получить специальное разрешение.

      В российском МИДе считают, что действия Украины — это очередной возмутительный, циничный и бесчеловечный акт. Песенный конкурс «Евровидение» в этом году проводится в Киеве, 9 и 11 мая состоятся полуфиналы, 13 мая — финал.

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