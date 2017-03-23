«От страха сошли с ума»: звезды объяснили решение не пускать Самойлову на Украину

Российскую участницу «Евровидения» на Украину решили не пускать. В Киеве считают, что Юлия Самойлова представляет опасность для Украины, так как в 2015 году выступила в Крыму. В тоже время в Европейском вещательном союзе, который организовывает конкурс, заявили, что у них претензий к российской делегации нет.
Решение не пускать Самойлову на «Евровидение» нельзя назвать неожиданным. В Киеве давно намекали, что непросто придется любому нашему исполнителю. Заявку девушки в инвалидном кресле украинские власти и вовсе восприняли как провокацию. Правда, объяснить, какую опасность для страны может нести певица из России, ни в СБУ, ни в правительственных кабинетах так и не смогли.
Иосиф Пригожин, продюсер: «Каким образом Юля может нести угрозу безопасности Украине? Это они от страха просто сошли с ума».
Диана Гурцкая, певица: «Страна, которая нарушила все условия проведения конкурса, не должна проводить этот конкурс».
Два года назад Самойлова неосмотрительно, по мнению Киева, выступила на концерте в «оккупированном» Крыму. Такое вопиющее, как считают на Украине, преступление не должно было остаться безнаказанным. Но почему-то в СБУ об этом вспомнили только сейчас.
Василий Грицак, глава Службы безопасности Украины: «Закон один для всех. Если человек нарушил правила посещения украинского Крыма, то он преступник и должен нести наказание. Неважно, певец он или кто-то еще. В России много исполнителей, которые могли бы представить страну на этом конкурсе, но они намеренно отправили именно эту девушку».
Как передает корреспондент Александр Терёхин, в Москве четко дали понять у нашей страны только один претендент. Замена конкурсанта даже не предусмотрена правилами отбора. Уже звучали призывы вообще отказаться от поездки в Киев.
Михаил Терентьев, депутат Госдумы РФ: «Обращаюсь ко всему европейскому сообществу. Призываю отказаться от поездки на этот конкурс».
Филипп Киркоров, народный артист РФ: «Всем людям, которые выйдут на сцену в Киеве, скажите перед выступлением одну, но очень важную фразу: эта песня исполняется в честь Юлии Самойловой, девушки-инвалида, которую здесь боятся».
На «Евровидении» Юлия Самойлова должна была выступить с лиричной песней «Разгорается пламя». Но вокруг еще даже не состоявшегося номера разгорелось не то что пламя, а настоящий пожар. В Интернете новость о скандальном решении Киева и вовсе стала главной темой дня.
представит Россию на конкурсе следующего года.
Иосиф Пригожин, продюсер: «Каким образом Юля может нести угрозу безопасности Украине? Это они от страха просто сошли с ума».
Диана Гурцкая, певица: «Страна, которая нарушила все условия проведения конкурса, не должна проводить этот конкурс».
Два года назад Самойлова неосмотрительно, по мнению Киева, выступила на концерте в «оккупированном» Крыму. Такое вопиющее, как считают на Украине, преступление не должно было остаться безнаказанным. Но почему-то в СБУ об этом вспомнили только сейчас.
Василий Грицак, глава Службы безопасности Украины: «Закон один для всех. Если человек нарушил правила посещения украинского Крыма, то он преступник и должен нести наказание. Неважно, певец он или кто-то еще. В России много исполнителей, которые могли бы представить страну на этом конкурсе, но они намеренно отправили именно эту девушку».
Как передает корреспондент Александр Терёхин, в Москве четко дали понять у нашей страны только один претендент. Замена конкурсанта даже не предусмотрена правилами отбора. Уже звучали призывы вообще отказаться от поездки в Киев.
Михаил Терентьев, депутат Госдумы РФ: «Обращаюсь ко всему европейскому сообществу. Призываю отказаться от поездки на этот конкурс».
Филипп Киркоров, народный артист РФ: «Всем людям, которые выйдут на сцену в Киеве, скажите перед выступлением одну, но очень важную фразу: эта песня исполняется в честь Юлии Самойловой, девушки-инвалида, которую здесь боятся».
На «Евровидении» Юлия Самойлова должна была выступить с лиричной песней «Разгорается пламя». Но вокруг еще даже не состоявшегося номера разгорелось не то что пламя, а настоящий пожар. В Интернете новость о скандальном решении Киева и вовсе стала главной темой дня.
представит Россию на конкурсе следующего года.
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