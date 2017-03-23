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  • 23.03, 12:04

    «Выглядим мелочно и подло»: в Раде разочарованы решением по Самойловой

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    «Выглядим мелочно и подло»: в Раде разочарованы решением по Самойловой

    «Выглядим мелочно и подло»: в Раде разочарованы решением по Самойловой

    Депутат Верховной рады осудил решение Службы безопасности Украины запретить въезд в страну российской участнице «Евровидения» Юлии Самойловой.

    Представитель «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич заявил, что из-за решения киевских властей все украинцы теперь выглядят «мелочно и подло».

    По мнению народного избранника, украинские власти не смогли удержаться от «мелкой мести» и решили воспользоваться ничтожным поводом, чтобы не пустить Самойлову в страну, а не следовать традициям гостеприимства.

    Нестор Шуфрич категорически осудил решение Службы безопасности Украины о запрете на въезд в Украину представительницы Ро…

    Опубликовано Прессом-службой Нестора Шуфричей 22 марта 2017 г.

    Напомним, накануне СБУ приняла решение запретить Юлии Самойловой въезд на Украину на три года. В спецслужбе сочли, что российская артистка нарушила постановление украинского правительства, выступив летом 2015 года в Крыму без особого разрешения.

    При этом в Европейском вещательном союзе, который организовывает конкурс, заявили, что не имеют претензий к российской делегации и «глубоко разочарованы» решением СБУ. Возмущение запретом выразили и российские знаменитости. А в Госдуме и вовсе призвали к санкциям и бойкоту «Евровидения».

    Отметим, что Юлия Самойлова, которая имеет I группу инвалидности и с детства передвигается на инвалидном кресле, собиралась выступить на конкурсе «Евровидение», который в мае пройдет в Киеве, с песней Flame is Burning. Даже если на Украину певицу так и не пустят, она представит Россию на конкурсе в следующем году.

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