«Выглядим мелочно и подло»: в Раде разочарованы решением по Самойловой

Депутат Верховной рады осудил решение Службы безопасности Украины запретить въезд в страну российской участнице «Евровидения» Юлии Самойловой.
Представитель «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич заявил, что из-за решения киевских властей все украинцы теперь выглядят «мелочно и подло».
По мнению народного избранника, украинские власти не смогли удержаться от «мелкой мести» и решили воспользоваться ничтожным поводом, чтобы не пустить Самойлову в страну, а не следовать традициям гостеприимства.
Напомним, накануне СБУ приняла решение запретить Юлии Самойловой въезд на Украину на три года. В спецслужбе сочли, что российская артистка нарушила постановление украинского правительства, выступив летом 2015 года в Крыму без особого разрешения.
Возмущение запретом выразили и российские знаменитости. А в Госдуме и вовсе призвали к санкциям и бойкоту «Евровидения».
собиралась выступить на конкурсе «Евровидение», который в мае пройдет в Киеве, с песней Flame is Burning. Даже если на Украину певицу так и не пустят, она представит Россию на конкурсе в следующем году.
По мнению народного избранника, украинские власти не смогли удержаться от «мелкой мести» и решили воспользоваться ничтожным поводом, чтобы не пустить Самойлову в страну, а не следовать традициям гостеприимства.
Нестор Шуфрич категорически осудил решение Службы безопасности Украины о запрете на въезд в Украину представительницы Ро…Опубликовано Прессом-службой Нестора Шуфричей 22 марта 2017 г.
Напомним, накануне СБУ приняла решение запретить Юлии Самойловой въезд на Украину на три года. В спецслужбе сочли, что российская артистка нарушила постановление украинского правительства, выступив летом 2015 года в Крыму без особого разрешения.
Возмущение запретом выразили и российские знаменитости. А в Госдуме и вовсе призвали к санкциям и бойкоту «Евровидения».
собиралась выступить на конкурсе «Евровидение», который в мае пройдет в Киеве, с песней Flame is Burning. Даже если на Украину певицу так и не пустят, она представит Россию на конкурсе в следующем году.
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