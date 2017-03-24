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  • 24.03, 13:52

    В Киеве подтвердили, что Вороненкова застрелил бывший боец нацгвардии Украины

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    В Киеве подтвердили, что Вороненкова застрелил бывший боец нацгвардии Украины

    В Киеве подтвердили, что Вороненкова застрелил бывший боец нацгвардии Украины

    Советник главы МВД Украины Антон Геращенко подтвердил данные о личности киллера, которые ранее появились в СМИ.

    На своей странице в Facebook Геращенко сообщил, что убийство Дениса Вороненкова было совершено гражданином Украины Павлом Александровичем Паршовым 1988 года рождения, он уроженец Севастополя.

    Убийство Дениса Вороненков было совершено гражданином Украины Паршовым Павлом Александровичем, 1988 года рождения, уроже…

    Опубликовано Антоном Геращенко 24 марта 2017 г.


    По словам Геращенко, официально Паршов никогда не выезжал за пределы Украины, но в феврале 2015-го будто бы «прошел пешком через один из КПП на границе с Белоруссией». А затем он перед «заброской на Украину» в России якобы прошел «курс специального обучения в школе для диверсантов, созданной еще во времена сталинского НКВД».

    Между тем Геращенко подтвердил, что Паршов год прослужил в одном из подразделений нацгвардии Украины. Но, как утверждает советник главы МВД, убийца Вороненкова не принимал участия в боевых действиях и уволился в августе прошлого года.

    Сейчас, как отметил Геращенко, следствие изучает все детали подготовки к покушению на экс-депутата Госдумы РФ. По его словам, правоохранителям уже удалось многое выяснить за время работы над этим делом.

    Денис Вороненков, бывший депутат Госдумы РФ, был убит в Киеве накануне возле входа в отель «Премьер-палас». Около часа дня к нему подошел Паршов и несколько раз выстрелил в него из пистолета. Охранник сумел ранить нападавшего, но и сам пострадал. Убийца Вороненкова позже скончался в больнице, допросить его не успели.

    Денис Вороненков уехал на Украину в октябре прошлого года. В России его обвиняли в причастности к рейдерскому захвату здания в центре Москвы, он был объявлен в международный розыск.

    Бизнесмен Отари Кобахидзе рассказал, что Вороненков сообщил ему во время телефонного разговора о намерении вернуться в Россию, признать свою вину и возместить ущерб в обмен на снисхождение со стороны следствия.

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