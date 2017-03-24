СМИ назвали имя убийцы экс-депутата Вороненкова

Киллеру, расстрелявшему бывшего депутата Госдумы РФ в Киеве, было 28 лет. Он находился в розыске.
По данным украинского издания «Обозреватель», убийца — Павел Паршов 1988 года рождения. Его искали днепропетровские полицейские за фиктивное предпринимательство и легализацию доходов, полученных преступным путем. На сайте МВД Украины Паршов числится как находящийся в розыске.
Киллер скончался в больнице после покушения. Украинские правоохранители не успели его допросить. По данным СМИ, при себе у него нашли несколько документов, в том числе удостоверение нацгвардии Украины. Но в Киеве уверяют, что в боевых действиях он участия не принимал.
Несмотря на то что убийцей оказался гражданин Украины, к тому же служивший в нацгвардии, киевские власти намекнули на «российский след» в этом деле. В Москве в свою очередь назвали эти обвинения голословными и выразили сомнение, что расследование будет проведено объективно.
объявили в международный розыск по обвинению в мошенничестве и рейдерском захвате здания в центре Москвы.
Киллер скончался в больнице после покушения. Украинские правоохранители не успели его допросить. По данным СМИ, при себе у него нашли несколько документов, в том числе удостоверение нацгвардии Украины. Но в Киеве уверяют, что в боевых действиях он участия не принимал.
Несмотря на то что убийцей оказался гражданин Украины, к тому же служивший в нацгвардии, киевские власти намекнули на «российский след» в этом деле. В Москве в свою очередь назвали эти обвинения голословными и выразили сомнение, что расследование будет проведено объективно.
объявили в международный розыск по обвинению в мошенничестве и рейдерском захвате здания в центре Москвы.
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