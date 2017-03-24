Журналисты НТВ собрали все версии убийства Вороненкова в Киеве

Почему громкие политические убийства в Киеве до сих пор не раскрыты? Дело Павла Шеремета, его взорвали в собственной машине. Олеся Бузину расстреляли до дворе дома в Киеве. Тело адвоката Юрия Грабовского нашли в лесу в 150 километрах от Киева. Кому нужны эти кровавые расправы?
Следователи не успели допросить убийцу бывшего депутата Госдумы РФ Вороненкова: киллер умер на операционном столе. Украинские СМИ сообщают, что у убийцы было найдено при себе несколько документов, включая удостоверение нацгвардии Украины. Но не нужно было быть провидцем, чтобы предсказать, кого обвинит Киев. Конечно, убийство беглого российского политика президент Украины Пётр Порошенко моментально объявил «актом государственного терроризма со стороны России.» Версию о «российском следе» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал абсурдной, и подчеркнул: в Кремле надеются на то, что истинные организаторы убийства будут найдены и наказаны.
Киевским властям, конечно, удобно спихнуть все на Москву. Тем более, что бежал Вороненков из России с громким скандалом. На родине против него возбудили уголовное дело о рейдерском захвате. Корреспондент НТВ Андрей Гордеев собрал все возможные версии.
На Украине выдвигают единственную версию, которую можно назвать «рука Москвы». Именно в таком ключе комментирует убийство Генпрокуратура, спикеры МВД Украины, депутаты Верховной Рады. Но репутация и биография Вороненкова настолько неоднозначны, а криминальных скандалов, в которых он оказывался замешан, настолько много, что и версий убийства уж точно может быть не одна, и не две.
В первые же минуты после убийства украинские власти заговорили так, будто они его уже раскрыли. Вот обличает российские спецслужбы генпрокурор Луценко, ему вторят депутаты Рады.
Дмитрий Белоцерковец, депутат Верховной рады: «Это говорит о том, что ФСБ в Киеве есть, агенты ФСБ в Киеве есть, и что российская власть любые возможные методы использует, чтобы защитить свои интересы».
Над ними уже зло иронизируют на самой Украине.
Анатолий Шарий, журналист, блогер: «Народный депутат озвучивает единственную версию, которая позволяет сегодня уходить от ответственности любому киллеру: это же все „рука Кремля“».
«Месть Вороненкову за показания, которые он дал украинской прокуратуре против Януковича», «устранение ценного свидетеля». Эта версия украинских властей вызывает у экспертов большие сомнения. Вот, например, бывший начальник главного следственного управления СБУ удивляется: а что собственно такого Вороненков мог о Януковиче знать?
Василй Вовк, генерал-майор, бывший начальник ГСУ СБУ: «Он хотел обмануть украинское правосудие и украинских граждан, что он якобы ценный свидетель о преступлениях Януковича. Все это фикция, фейк. Я профессионально оцениваю ситуацию, и понимаю, что именно здесь произошло. Это стопроцентно было убийство из-за криминального бизнеса, иных мотивов нет».
Криминальный след — еще одна версия убийства, которая, кажется, вполне вероятной. Имя Вороненкова не раз упоминалось в контексте больших денег, офшоров и откатов.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Киевским властям, конечно, удобно спихнуть все на Москву. Тем более, что бежал Вороненков из России с громким скандалом. На родине против него возбудили уголовное дело о рейдерском захвате. Корреспондент НТВ Андрей Гордеев собрал все возможные версии.
На Украине выдвигают единственную версию, которую можно назвать «рука Москвы». Именно в таком ключе комментирует убийство Генпрокуратура, спикеры МВД Украины, депутаты Верховной Рады. Но репутация и биография Вороненкова настолько неоднозначны, а криминальных скандалов, в которых он оказывался замешан, настолько много, что и версий убийства уж точно может быть не одна, и не две.
В первые же минуты после убийства украинские власти заговорили так, будто они его уже раскрыли. Вот обличает российские спецслужбы генпрокурор Луценко, ему вторят депутаты Рады.
Дмитрий Белоцерковец, депутат Верховной рады: «Это говорит о том, что ФСБ в Киеве есть, агенты ФСБ в Киеве есть, и что российская власть любые возможные методы использует, чтобы защитить свои интересы».
Над ними уже зло иронизируют на самой Украине.
Анатолий Шарий, журналист, блогер: «Народный депутат озвучивает единственную версию, которая позволяет сегодня уходить от ответственности любому киллеру: это же все „рука Кремля“».
«Месть Вороненкову за показания, которые он дал украинской прокуратуре против Януковича», «устранение ценного свидетеля». Эта версия украинских властей вызывает у экспертов большие сомнения. Вот, например, бывший начальник главного следственного управления СБУ удивляется: а что собственно такого Вороненков мог о Януковиче знать?
Василй Вовк, генерал-майор, бывший начальник ГСУ СБУ: «Он хотел обмануть украинское правосудие и украинских граждан, что он якобы ценный свидетель о преступлениях Януковича. Все это фикция, фейк. Я профессионально оцениваю ситуацию, и понимаю, что именно здесь произошло. Это стопроцентно было убийство из-за криминального бизнеса, иных мотивов нет».
Криминальный след — еще одна версия убийства, которая, кажется, вполне вероятной. Имя Вороненкова не раз упоминалось в контексте больших денег, офшоров и откатов.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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