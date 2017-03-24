Пономарёв: похороны Вороненкова пройдут в Киеве

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарёв сообщил СМИ, что родственники приняли решение похоронить Дениса Вороненкова в столице Украины.
Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на бывшего российского парламентария Илью Пономарёва, убитого в центре Киева экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова похоронят в столице Украины.
Илья Пономарёв, бывший депутат Госдумы РФ: «Близкие погибшего уже приняли решение, что похороны Дениса Вороненкова пройдут в Киеве».
В четверг Вороненков был застрелен в центре Киева у выхода из отеля Premier Palace. Охранник Вороненкова получил ранения, но ранил ответными выстрелами нападавшего. Позднее убийца скончался в больнице. Личность киллера уже установлена, им оказался гражданин Украины 1988 года рождения, который находился в розыске по подозрению в мошенничестве. Украинские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишут, что у убийцы было найдено при себе несколько документов, включая удостоверение нацгвардии Украины. Подлинность документов устанавливают.
В конце 2016 года Вороненков вместе женой, певицей и депутатом Госдумы Марией Максаковой, эмигрировали на Украину, где получили гражданство. В России Вороненкова объявили в международный розыск по обвинению в мошенничестве и рейдерском захвате здания в центре Москвы.
хочет вернуться в Россию, признать свою вину и возместить ущерб в обмен на снисхождение со стороны следствия.
Илья Пономарёв, бывший депутат Госдумы РФ: «Близкие погибшего уже приняли решение, что похороны Дениса Вороненкова пройдут в Киеве».
В четверг Вороненков был застрелен в центре Киева у выхода из отеля Premier Palace. Охранник Вороненкова получил ранения, но ранил ответными выстрелами нападавшего. Позднее убийца скончался в больнице. Личность киллера уже установлена, им оказался гражданин Украины 1988 года рождения, который находился в розыске по подозрению в мошенничестве. Украинские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишут, что у убийцы было найдено при себе несколько документов, включая удостоверение нацгвардии Украины. Подлинность документов устанавливают.
В конце 2016 года Вороненков вместе женой, певицей и депутатом Госдумы Марией Максаковой, эмигрировали на Украину, где получили гражданство. В России Вороненкова объявили в международный розыск по обвинению в мошенничестве и рейдерском захвате здания в центре Москвы.
хочет вернуться в Россию, признать свою вину и возместить ущерб в обмен на снисхождение со стороны следствия.
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