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  • 24.03, 03:14

    Пономарёв: похороны Вороненкова пройдут в Киеве

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    Пономарёв: похороны Вороненкова пройдут в Киеве

    Пономарёв: похороны Вороненкова пройдут в Киеве

    Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарёв сообщил СМИ, что родственники приняли решение похоронить Дениса Вороненкова в столице Украины.

    Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на бывшего российского парламентария Илью Пономарёва, убитого в центре Киева экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова похоронят в столице Украины.

    Илья Пономарёв, бывший депутат Госдумы РФ: «Близкие погибшего уже приняли решение, что похороны Дениса Вороненкова пройдут в Киеве».

    В четверг Вороненков был застрелен в центре Киева у выхода из отеля Premier Palace. Охранник Вороненкова получил ранения, но ранил ответными выстрелами нападавшего. Позднее убийца скончался в больнице. Личность киллера уже установлена, им оказался гражданин Украины 1988 года рождения, который находился в розыске по подозрению в мошенничестве. Украинские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишут, что у убийцы было найдено при себе несколько документов, включая удостоверение нацгвардии Украины. Подлинность документов устанавливают.

    В конце 2016 года Вороненков вместе женой, певицей и депутатом Госдумы Марией Максаковой, эмигрировали на Украину, где получили гражданство. В России Вороненкова объявили в международный розыск по обвинению в мошенничестве и рейдерском захвате здания в центре Москвы.

    Бизнесмен Отари Кобахидзе рассказал, что Вороненков сообщил ему во время телефонного разговора о том, что хочет вернуться в Россию, признать свою вину и возместить ущерб в обмен на снисхождение со стороны следствия.

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