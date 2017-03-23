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  • 23.03, 18:08

    Организаторы предложили Самойловой выступить на «Евровидении» дистанционно

    2 комментария

    Организаторы предложили Самойловой выступить на «Евровидении» дистанционно

    Организаторы предложили Самойловой выступить на «Евровидении» дистанционно

    Европейский вещательный союз (ЕВС) придумал, как Юлия Самойлова сможет выступить на «Евровидении», не приезжая на Украину.

    Организаторы музыкального конкурса предложили Самойловой выступить дистанционно. Таким образом, российская участница сможет побороться за победу с помощью прямой трансляции, передает ТАСС.

    Напомним, накануне Служба безопасности Украины приняла решение запретить Юлии Самойловой въезд в страну на три года. В спецслужбе сочли, что певица нарушила постановление украинского правительства, выступив летом 2015 года в Крыму без особого разрешения.

    В ЕВС в ответ выразили сожаление в связи с шагом Киева, отметив, что оно противоречит духу конкурса. Также организаторы заявили о намерении добиваться участия всех конкурсантов.

    А сегодня Дмитрий Песков назвал чрезвычайно неудачным решение Киева, которое, по словам пресс-секретаря президента РФ, наносит удар по престижу «Евровидения». При этом Песков выразил надежду на то, что решение о запрете Самойловой въезда будет пересмотрено до конкурса, и российская певица все же сможет принять в нем участие.

    Юлия Самойлова, которая имеет I группу инвалидности и с детства передвигается на инвалидном кресле, собиралась выступить на «Евровидении», который в мае пройдет в Киеве, с песней Flame is Burning. Впрочем, даже если певицу так и не пустят на Украину, она будет представлять Россию на конкурсе в следующем году.

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