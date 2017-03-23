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  • 23.03, 13:36

    Песков: решение Киева наносит удар по престижу «Евровидения»

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    Песков: решение Киева наносит удар по престижу «Евровидения»

    Песков: решение Киева наносит удар по престижу «Евровидения»

    Дмитрий Песков назвал чрезвычайно неудачным решение Киева о запрете на въезд российской участницы «Евровидения» Юлии Самойловой.

    По словам пресс-секретаря президента РФ, этот шаг украинских властей наносит удар по престижу международного конкурса.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Безусловно, решение украинской стороны серьезным образом девальвирует предстоящий конкурс, наверно, это наносит удар по престижу „Евровидения“. Решение несправедливое, неудачное».

    Также Песков выразил надежду на то, что решение о запрете въезда Самойловой будет пересмотрено до конкурса, и российская певица сможет принять в нем участие. При этом пресс-секретарь президента РФ напомнил, что ранее Европейский вещательный союз, который занимается организацией «Евровидения», выразил сожаление в связи с шагом Киева.

    Напомним, накануне СБУ приняла решение запретить Юлии Самойловой въезд на Украину на три года. В спецслужбе сочли, что певица нарушила постановление украинского правительства, выступив летом 2015 года в Крыму без особого разрешения.

    Отметим, что возмущение запретом уже выразили российские знаменитости. В МИД РФ призвали Европу отреагировать на решение Киева, а в Госдуме и вовсе предложили ответить санкциями и бойкотом «Евровидения».

    Юлия Самойлова, которая имеет I группу инвалидности и с детства передвигается на инвалидном кресле, собиралась выступить на «Евровидении», который в мае пройдет в Киеве, с песней Flame is Burning. Впрочем, даже если певицу так и не пустят на Украину, она будет представлять Россию на конкурсе в следующем году.

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