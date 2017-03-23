Песков: решение Киева наносит удар по престижу «Евровидения»

Дмитрий Песков назвал чрезвычайно неудачным решение Киева о запрете на въезд российской участницы «Евровидения» Юлии Самойловой.
По словам пресс-секретаря президента РФ, этот шаг украинских властей наносит удар по престижу международного конкурса.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Безусловно, решение украинской стороны серьезным образом девальвирует предстоящий конкурс, наверно, это наносит удар по престижу „Евровидения“. Решение несправедливое, неудачное».
Также Песков выразил надежду на то, что решение о запрете въезда Самойловой будет пересмотрено до конкурса, и российская певица сможет принять в нем участие. При этом пресс-секретарь президента РФ напомнил, что ранее Европейский вещательный союз, который занимается организацией «Евровидения», выразил сожаление в связи с шагом Киева.
СБУ приняла решение запретить Юлии Самойловой въезд на Украину на три года. В спецслужбе сочли, что певица нарушила постановление украинского правительства, выступив летом 2015 года в Крыму без особого разрешения.
Отметим, что возмущение запретом уже выразили российские знаменитости. В МИД РФ призвали Европу отреагировать на решение Киева, а в Госдуме и вовсе предложили ответить санкциями и бойкотом «Евровидения».
собиралась выступить на «Евровидении», который в мае пройдет в Киеве, с песней Flame is Burning. Впрочем, даже если певицу так и не пустят на Украину, она будет представлять Россию на конкурсе в следующем году.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Безусловно, решение украинской стороны серьезным образом девальвирует предстоящий конкурс, наверно, это наносит удар по престижу „Евровидения“. Решение несправедливое, неудачное».
Также Песков выразил надежду на то, что решение о запрете въезда Самойловой будет пересмотрено до конкурса, и российская певица сможет принять в нем участие. При этом пресс-секретарь президента РФ напомнил, что ранее Европейский вещательный союз, который занимается организацией «Евровидения», выразил сожаление в связи с шагом Киева.
СБУ приняла решение запретить Юлии Самойловой въезд на Украину на три года. В спецслужбе сочли, что певица нарушила постановление украинского правительства, выступив летом 2015 года в Крыму без особого разрешения.
Отметим, что возмущение запретом уже выразили российские знаменитости. В МИД РФ призвали Европу отреагировать на решение Киева, а в Госдуме и вовсе предложили ответить санкциями и бойкотом «Евровидения».
собиралась выступить на «Евровидении», который в мае пройдет в Киеве, с песней Flame is Burning. Впрочем, даже если певицу так и не пустят на Украину, она будет представлять Россию на конкурсе в следующем году.
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