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  • 22.03, 19:24

    Организаторы «Евровидения» разочарованы решением не пускать Самойлову на Украину

    15 комментариев

    Организаторы «Евровидения» разочарованы решением не пускать Самойлову на Украину

    Организаторы «Евровидения» разочарованы решением не пускать Самойлову на Украину

    В Европейском вещательном союзе прокомментировали решение СБУ запретить въезд на Украину участнице «Евровидения-2017» от России Юлии Самойловой.

    Организаторы «Евровидения» выпустили заявление, в котором сообщили, что решение украинских властей противоречит духу музыкального конкурса.

    Оргкомитет «Евровидения»: «Мы должны уважать законы страны, принимающей конкурс, но мы глубоко разочарованы этим решением и считаем, что оно противоречит и духу конкурса и центральному для наших ценностей понятию инклюзивности».

    В оргкомитете заявили о намерении добиваться участия всех конкурсантов.

    Ситуацию с запретом конкурсантки из России на въезд в страну, где в этом году будет проходить «Евровидение», прокомментировал первый заместитель министра культуры РФ. Владимир Аристархов отметил, что музыкальный конкурс политизирован и продвигает чуждые России ценности — «вернее, их отсутствие». «Участие в „Евровидении“ — скорее минус, чем плюс, нечего позориться», — отметил Аристархов. Ряд других российских политиков сегодня также призвали полностью бойкотировать музыкальный конкурс.

    Песенный конкурс «Евровидение» пройдет в этом году в Киеве. 9 и 11 мая состоятся полуфиналы, а финал — 13 мая. В «Евровидении-2017» примут участие представители 43 стран. Россию на конкурсе должна представить певица Юлия Самойлова. Сегодня СБУ запретила россиянке въезд на Украину на три года из-за ее участия на концерте в Крыму в 2015 году.

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