Организаторы «Евровидения» разочарованы решением не пускать Самойлову на Украину

В Европейском вещательном союзе прокомментировали решение СБУ запретить въезд на Украину участнице
«Евровидения-2017» от России Юлии Самойловой.
Организаторы «Евровидения» выпустили заявление, в котором сообщили, что решение украинских властей противоречит духу музыкального конкурса.
Оргкомитет «Евровидения»: «Мы должны уважать законы страны, принимающей конкурс, но мы глубоко разочарованы этим решением и считаем, что оно противоречит и духу конкурса и центральному для наших ценностей понятию инклюзивности».
В оргкомитете заявили о намерении добиваться участия всех конкурсантов.
Песенный конкурс «Евровидение» пройдет в этом году в Киеве. 9 и 11 мая состоятся полуфиналы, а финал — 13 мая. В «Евровидении-2017» примут участие представители 43 стран. Россию на конкурсе должна представить певица Юлия Самойлова. Сегодня СБУ запретила россиянке въезд на Украину на три года из-за ее участия на концерте в Крыму в 2015 году.
Оргкомитет «Евровидения»: «Мы должны уважать законы страны, принимающей конкурс, но мы глубоко разочарованы этим решением и считаем, что оно противоречит и духу конкурса и центральному для наших ценностей понятию инклюзивности».
В оргкомитете заявили о намерении добиваться участия всех конкурсантов.
Песенный конкурс «Евровидение» пройдет в этом году в Киеве. 9 и 11 мая состоятся полуфиналы, а финал — 13 мая. В «Евровидении-2017» примут участие представители 43 стран. Россию на конкурсе должна представить певица Юлия Самойлова. Сегодня СБУ запретила россиянке въезд на Украину на три года из-за ее участия на концерте в Крыму в 2015 году.
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