Скворцова: проект о наказании за нападение на врачей внесут в кабмин в марте

Законопроект о наказании за нападение на медработников, находящихся при исполнении служебных обязанностей, планируется внести в правительство РФ в течение
двух-трех недель, сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
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Вероника Скворцова: «Минздрав явился тем инициатором, который первым разработал законопроект. Он не так просто входил в наше общество, мы прошли несколько циклов обсуждения. Сейчас он отработан вместе с правовыми структурами, как мы надеемся, последний вариант законопроекта устраивает в том числе и юристов. На данный момент мы получили отзывы от всех органов федеральной исполнительной власти, вместе дорабатываем. В ближайшее время законопроект будет уже внесен в правительство РФ, потом в Госдуму. Я так думаю, что в течение двух-трех недель (законопроект будет внесен в правительство РФ)».
Глава Минздрава также отметила, что в последнее время увеличилось число нарушений, связанных с тем, что не пропускают автомобили скорой помощи. В связи с этим подготовлен еще один законопроект.
Вероника Скворцова: «Мы подготовили еще один законопроект, и сейчас он очень быстро шагает, в отличие от первого законопроекта, и они, наверное, одновременно войдут, как мы надеемся, в правительство. Если сейчас это фактически формальное наказание — 500 рублей штраф, то мы планируем увеличить этот штраф до 30 тысяч рублей и приравнять вот это наказание к вождению в нетрезвом виде, фактически наказывать тем, что на год-полтора лишать возможности водить машину».
Отметим, что в последнее время значительно возросло количество случаев нападения на врачей. Также участились конфликты автолюбителей с водителями скорых на дорогах. Например, громкий случай произошел в начале года в Петропавловске-Камчатском. Там женщина за рулем иномарки не пропустила скорую к дому, где умирал мужчина. В результате молодой человек, к которому ехали врачи, скончался, не получив помощи. Этот случай прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявив, что в Кремле возмущены инцидентом, который произошел с машиной медиков.
Громкий случай нападения на медиков произошел на днях в Саратове. Там муж одной из пациенток, недовольный госпитализацией супруги, ударил фельдшера скорой помощи головой в лицо. В результате 33-летний медик получил перелом носа со смещением. А в Великом Новгороде нетрезвый пациент избил сотрудниц больницы прямо в приемном покое.
Глава Минздрава также отметила, что в последнее время увеличилось число нарушений, связанных с тем, что не пропускают автомобили скорой помощи. В связи с этим подготовлен еще один законопроект.
Вероника Скворцова: «Мы подготовили еще один законопроект, и сейчас он очень быстро шагает, в отличие от первого законопроекта, и они, наверное, одновременно войдут, как мы надеемся, в правительство. Если сейчас это фактически формальное наказание — 500 рублей штраф, то мы планируем увеличить этот штраф до 30 тысяч рублей и приравнять вот это наказание к вождению в нетрезвом виде, фактически наказывать тем, что на год-полтора лишать возможности водить машину».
Отметим, что в последнее время значительно возросло количество случаев нападения на врачей. Также участились конфликты автолюбителей с водителями скорых на дорогах. Например, громкий случай произошел в начале года в Петропавловске-Камчатском. Там женщина за рулем иномарки не пропустила скорую к дому, где умирал мужчина. В результате молодой человек, к которому ехали врачи, скончался, не получив помощи. Этот случай прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявив, что в Кремле возмущены инцидентом, который произошел с машиной медиков.
Громкий случай нападения на медиков произошел на днях в Саратове. Там муж одной из пациенток, недовольный госпитализацией супруги, ударил фельдшера скорой помощи головой в лицо. В результате 33-летний медик получил перелом носа со смещением. А в Великом Новгороде нетрезвый пациент избил сотрудниц больницы прямо в приемном покое.
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