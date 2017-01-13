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  • 13.01, 08:51

В Интернете требуют срока для не пропустившей скорую автомобилистки

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В Интернете требуют срока для не пропустившей скорую автомобилистки

В Интернете требуют срока для не пропустившей скорую автомобилистки

В Интернете требуют срока для не пропустившей скорую автомобилистки
  • Фото: ulovaa /vk.com

    • В Интернете появилась петиция с требованием привлечь к уголовной ответственности водителя и пассажира иномарки, не пропускавших скорую помощь к умирающему пациенту.

    Из текста петиции: «Из-за перекрывшего дорогу автомобиля медики не могли попасть к умирающему пациенту около 10 минут. Бригада доехала до вызова через 13 минут, а могла бы быть на месте и оказывать помощь уже через 3 минуты. Это просто вопиющий пример, насколько бессердечным может быть человек. Такого не должно быть в нормальной стране, в нормальном цивилизованном обществе».

    Автор обращения требует привлечь водителя и пассажира иномарки, преградившей путь скорой, к уголовной ответственности. Генерального прокурора РФ и главу СК РФ просят взять на личный контроль расследование инцидента и «добиться максимальных карательных мер».

    Петицию подписали уже свыше 1,6 тысячи человек.

    Напомним, в Петропавловске-Камчатском автомобиль не пропускал скорую, спешившую на вызов к умирающему пациенту. Молодой человек умер, не дождавшись помощи.

    Как оказалось, за рулем иномарки находилась 30-летняя Ульяна Лобанова, а агрессивным пассажиром, бросавшимся на медиков, был ее муж.

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