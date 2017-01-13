В Интернете требуют срока для не пропустившей скорую автомобилистки

В Интернете появилась петиция с требованием привлечь к уголовной ответственности водителя и пассажира иномарки, не пропускавших скорую помощь к умирающему пациенту.
Автор обращения требует привлечь водителя и пассажира иномарки, преградившей путь скорой, к уголовной ответственности. Генерального прокурора РФ и главу СК РФ просят взять на личный контроль расследование инцидента и «добиться максимальных карательных мер».
Петицию подписали уже свыше 1,6 тысячи человек.
не пропускал скорую, спешившую на вызов к умирающему пациенту. Молодой человек умер, не дождавшись помощи.
Как оказалось, за рулем иномарки находилась 30-летняя Ульяна Лобанова, а агрессивным пассажиром, бросавшимся на медиков, был ее муж.
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