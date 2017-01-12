Медики шокированы поведением пассажира иномарки, не пропустившей их к умирающему пациенту

Дорожным инцидентом с участием машины скорой помощи в
отказалась уступить дорогу.
Петропавловске-Камчатском заинтересовались в Следственном комитете. Накануне автоледи и ее пассажир устроили скандал и не уступили дорогу скорой во дворе жилого дома. Медики спешили на вызов — в одной из квартир задыхался человек. Счет шел на минуты. В итоге спасти больного не успели.
Пассажир иномарки вышел из салона и попытался начать спор с водителем скорой. При этом убрать машину и не подумал. Драгоценное в этой ситуации время стремительно таяло.
Галина Куликова, врач: «Мало того, что угрожал бригаде, начал бросаться на машину с угрозами. Вызвали наряд ГИБДД, там люди обращались, просили, чтобы пропустили. То есть 8–10 минут бригада уже потеряла».
Пока скорая пыталась пробиться к умирающему пациенту, помощь ему оказывали его родной брат и друг. Как выяснилось, у 21-летнего молодого человека были серьезные осложнения после гриппа, и именно в этот вечер случился приступ.
Денис Ахара, брат погибшего: «Я ему сделал искусственное дыхание. Я не помню, в шоковом состоянии был, но он еще дышал. Я выбежал, а с ним оставался друг его, он ему тоже искусственное дыхание делал. Я даже не знаю, как случилось. Мы были на кухне, и я услышал, как он задыхается».
Учитывая, что вызов был экстренным, скорая приехала на место всего через три минуты. И потеряла еще как минимум 10. Пройти пешком женщины-медики не решились. Во-первых, идти нужно было мимо агрессивного мужчины. Во-вторых, машина должна быть как можно ближе к подъезду на случай, если понадобится какое-то дополнительное оборудование. В итоге 21-летнего бывшего морпеха Григория Ахару спасти не удалось.
Галина Куликова, врач: «У человека был просто шанс. Я не могу сказать, спасли бы мы его или нет. Но был шанс. Три минуты с момента остановки дыхания, остановки сердечной деятельности. Еще живой мозг был, можно было запустить сердце, если ввести адреналин. А так бригада пришла, и были уже признаки биологической смерти».
Спустя сутки после смерти молодого человека его родственники обратились к тем, кто не пропустил скорую. Поступок автолюбительницы уже обсуждают пользователи соцсетей не только Камчатки, но и всей страны. Под обращением родственников — сотни комментариев.
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