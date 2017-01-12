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  • 12.01, 14:40
Медики шокированы поведением пассажира иномарки, не пропустившей их к умирающему пациенту. Камчатка, медицина, хулиганство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Медики шокированы поведением пассажира иномарки, не пропустившей их к умирающему пациенту

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Медики шокированы поведением пассажира иномарки, не пропустившей их к умирающему пациенту

Медики шокированы поведением пассажира иномарки, не пропустившей их к умирающему пациенту

Медики шокированы поведением пассажира иномарки, не пропустившей их к умирающему пациенту

    Дорожным инцидентом с участием машины скорой помощи в Петропавловске-Камчатском заинтересовались в Следственном комитете. Накануне автоледи и ее пассажир устроили скандал и не уступили дорогу скорой во дворе жилого дома. Медики спешили на вызов — в одной из квартир задыхался человек. Счет шел на минуты. В итоге спасти больного не успели.

    Запись регистратора, установленного в машине скорой, ясно дает понять, что, если бы не девушка за рулем иномарки, автомобиль медиков был бы уже на месте. Вызов был срочный, медики торопились. Но на пути реанимобиля появилась иномарка, которая отказалась уступить дорогу.

    Пассажир иномарки вышел из салона и попытался начать спор с водителем скорой. При этом убрать машину и не подумал. Драгоценное в этой ситуации время стремительно таяло.

    Галина Куликова, врач: «Мало того, что угрожал бригаде, начал бросаться на машину с угрозами. Вызвали наряд ГИБДД, там люди обращались, просили, чтобы пропустили. То есть 8–10 минут бригада уже потеряла».

    Пока скорая пыталась пробиться к умирающему пациенту, помощь ему оказывали его родной брат и друг. Как выяснилось, у 21-летнего молодого человека были серьезные осложнения после гриппа, и именно в этот вечер случился приступ.

    Денис Ахара, брат погибшего: «Я ему сделал искусственное дыхание. Я не помню, в шоковом состоянии был, но он еще дышал. Я выбежал, а с ним оставался друг его, он ему тоже искусственное дыхание делал. Я даже не знаю, как случилось. Мы были на кухне, и я услышал, как он задыхается».

    Учитывая, что вызов был экстренным, скорая приехала на место всего через три минуты. И потеряла еще как минимум 10. Пройти пешком женщины-медики не решились. Во-первых, идти нужно было мимо агрессивного мужчины. Во-вторых, машина должна быть как можно ближе к подъезду на случай, если понадобится какое-то дополнительное оборудование. В итоге 21-летнего бывшего морпеха Григория Ахару спасти не удалось.

    Галина Куликова, врач: «У человека был просто шанс. Я не могу сказать, спасли бы мы его или нет. Но был шанс. Три минуты с момента остановки дыхания, остановки сердечной деятельности. Еще живой мозг был, можно было запустить сердце, если ввести адреналин. А так бригада пришла, и были уже признаки биологической смерти».

    Спустя сутки после смерти молодого человека его родственники обратились к тем, кто не пропустил скорую. Поступок автолюбительницы уже обсуждают пользователи соцсетей не только Камчатки, но и всей страны. Под обращением родственников — сотни комментариев.

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