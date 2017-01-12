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  • 12.01, 07:06

На Камчатке автомобилистка не пустила скорую к умирающему пациенту

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На Камчатке автомобилистка не пустила скорую к умирающему пациенту

На Камчатке автомобилистка не пустила скорую к умирающему пациенту

В Петропавловске-Камчатском водитель иномарки перегородила дорогу скорой, спешившей на вызов к умирающему пациенту.

Инцидент произошел поздно вечером в понедельник. Скорая выехала на вызов к 21-летнему мужчине. На подъезде к дому 30 по улице Циолковского дорогу карете скорой помощи перекрыл автомобиль.

На просьбы бригады убрать машину водитель не реагировала, а ее пассажир вышел из салона и повел себя агрессивно: угрожал и запрыгивал на капот. Иномарка уехала лишь после звонка медиков в ГИБДД, сообщили РИА Новости на станции скорой помощи.

Источник: «Бригада доехала до вызова через 13 минут, а могла бы быть на месте и оказывать помощь через 3 минуты, потеряли около 10 минут. Врач констатировал смерть до приезда скорой помощи».

Следователи проводят по факту смерти мужчины проверку.

Происшествие вызвало большой общественный резонанс на Камчатке. Жители региона активно обсуждают произошедшее в социальных сетях.

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