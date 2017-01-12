На Камчатке автомобилистка не пустила скорую к умирающему пациенту

В
Петропавловске-Камчатском водитель иномарки перегородила дорогу скорой, спешившей на вызов к умирающему пациенту.
На просьбы бригады убрать машину водитель не реагировала, а ее пассажир вышел из салона и повел себя агрессивно: угрожал и запрыгивал на капот. Иномарка уехала лишь после звонка медиков в ГИБДД, сообщили РИА Новости на станции скорой помощи.
Источник: «Бригада доехала до вызова через 13 минут, а могла бы быть на месте и оказывать помощь через 3 минуты, потеряли около 10 минут. Врач констатировал смерть до приезда скорой помощи».
Следователи проводят по факту смерти мужчины проверку.
Происшествие вызвало большой общественный резонанс на Камчатке. Жители региона активно обсуждают произошедшее в социальных сетях.
Комментарии