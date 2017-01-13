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  • 13.01, 13:25
В Кремле осудили действия автомобилистки, не пропустившей скорую на Камчатке. Камчатка, Песков, врачи, медицина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Кремле осудили действия автомобилистки, не пропустившей скорую на Камчатке

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В Кремле осудили действия автомобилистки, не пропустившей скорую на Камчатке

В Кремле осудили действия автомобилистки, не пропустившей скорую на Камчатке

    Пресс-секретарь президента России прокомментировал трагический случай в Петропавловске-Камчатском, где молодой человек скончался, не дождавшись помощи врачей.

    Дмитрий Песков заявил, что в Кремле возмущены инцидентом, который произошел с машиной медиков.

    Дмитрий Песков: «Здесь можно только солидаризироваться, безусловно, с осуждением подобных действий, солидаризироваться с тем, кто возмущен непропуском машины скорой помощи, конечно. Это абсолютно недопустимо».

    Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что действия водителя автомобиля, не пропустившего медиков к умирающему пациенту, должны получить юридическую и правовую оценку.

    Напомним, 10 января женщина за рулем иномарки не пропустила скорую к дому, где умирал мужчина. Ее муж, находившийся на пассажирском сиденье, вышел из салона и обрушился с угрозами на врачей, по этой причине, как сообщили в больнице, фельдшер испугался отправиться к пациенту пешком. В результате молодой человек, к которому ехали врачи, скончался, не получив помощи. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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