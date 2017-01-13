В Кремле осудили действия автомобилистки, не пропустившей скорую на Камчатке

Пресс-секретарь президента России прокомментировал трагический случай в Петропавловске-Камчатском, где молодой человек скончался, не дождавшись помощи врачей.
Дмитрий Песков: «Здесь можно только солидаризироваться, безусловно, с осуждением подобных действий, солидаризироваться с тем, кто возмущен непропуском машины скорой помощи, конечно. Это абсолютно недопустимо».
Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что действия водителя автомобиля, не пропустившего медиков к умирающему пациенту, должны получить юридическую и правовую оценку.
женщина за рулем иномарки не пропустила скорую к дому, где умирал мужчина. Ее муж, находившийся на пассажирском сиденье, вышел из салона и обрушился с угрозами на врачей, по этой причине, как сообщили в больнице, фельдшер испугался отправиться к пациенту пешком. В результате молодой человек, к которому ехали врачи, скончался, не получив помощи. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
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