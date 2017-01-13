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  • 13.01, 10:23

Скандал с заблокированной скорой на Камчатке: возбуждено уголовное дело

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Скандал с заблокированной скорой на Камчатке: возбуждено уголовное дело

Скандал с заблокированной скорой на Камчатке: возбуждено уголовное дело

В Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело по факту гибели 21-летнего пациента, к которому вовремя не смогла добраться скорая помощь. Машину медиков заблокировал и не пропускал другой автомобиль. История вызвала широкий резонанс по всей России.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в СУ СК по Камчатскому краю.

Елена Матафонова, СУ СК по Камчатскому краю: «Дело возбуждено по факту несвоевременного оказания неотложной медицинской помощи 21-летнему жителю Петропавловска-Камчатского, который скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи».

В СК также подтвердили, что личности водителя и пассажира автомобиля, мешавшего проезду скорой, установлены. В ближайшее время они будут допрошены следователями.

Елена Матафонова: «В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям лиц, препятствовавших проезду автомобиля неотложки, также будет выясняться, есть ли причинно-следственная связь смерти мужчины с произошедшим дорожным инцидентом и полнота и своевременность действий медицинского персонала».

Как сообщалось ранее, за рулем машины находилась 30-летняя Ульяна Лобанова, которая является членом участковой избирательной комиссии Петропавловска-Камчатского. Пассажиром, конфликтовавшим с медиками, был ее муж, директор местной турфирмы. Инцидент зафиксировал регистратор скорой помощи. Аккаунты Лобановой и ее супруга в соцсетях удалены, телефоны отключены.

У скончавшегося 21-летнего Григория Ахары случился приступ на фоне осложнений после гриппа. Скорая приехала на место всего через три минуты, но потеряла еще как минимум 10 из-за дорожного конфликта.

В Интернете появилась петиция с требованием привлечь к уголовной ответственности водителя и пассажира иномарки, не пропускавших скорую помощь к умирающему пациенту. На данный момент ее подписали почти 6 тысяч человек.

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